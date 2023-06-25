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Данилов: Лукашенко может быть причастен к мятежу Пригожина

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  • 25.06.2023, 10:02
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Данилов: Лукашенко может быть причастен к мятежу Пригожина

Ситуация в Беларуси способна развиваться неожиданным образом.

К действиям основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина во время попытки переворота в России может быть причастен самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко.

Такое мнение озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина.

Так он прокомментировал ситуацию в РФ, где вожак «вагнеровцев» устроил поход со своими наемниками на Москву, попутно взяв под контроль Ростов и Воронеж, но впоследствии отказался от дальнейшего продвижения после разговора с Лукашенко.

Данилов назвал белорусского диктатора «человеком очень беспринципным».

Также секретарь СНБО добавил, что неизвестно, как Лукашенко будет себя вести в дальнейшем.

«Я не исключаю, что он может этот же мятеж и возглавить, и помогать «вагнеровцам»... Не все так просто в Беларуси», - сказал Данилов.

Добавим также, перед этим секретарь СНБО отметил, что у Пригожина обязательно есть сообщники в Кремле, и вожак «вагнеровцев» не самостоятельно принимает решение о перевороте в РФ.

Ранее в интервью сайту Charter97.org координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко заявил, что Лукашенко участвует в заговоре против Путина на стороне Пригожина.

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