«Генерал СВР»: Пригожина «кинули» друзья из российского Генштаба 26.06.2023, 10:54

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Евгений Пригожин

Высокопоставленные военные обещали главарю «Вагнера» поддержку военных.

Несколько месяцев назад над Евгением Пригожиным в Кремле стали сгущаться тучи, поэтому главарь ЧВК «Вагнера» начал искать варианты борьбы за выживание. Одним из них был поход на Москву с расколом элит и явной поддержкой общества. Но кое-что пошло не по плану. Детали раскрыл Telegram-канал «Генерал СВР», который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ.

По данным канала, Пригожина предупредили о недавнем распоряжении российского диктатора Владимира Путина «окончательно решить вопрос с ЧВК «Вагнера» и лично с Пригожиным».

«Пригожину оперативно передавали планы по уничтожению непокорной части ЧВК, и ему удавалось обходить или нейтрализовывать не слишком изощренные замыслы руководства военного блока. Вместе с этим, он с частью руководства ЧВК Вагнера готовил планы того, что должно было стать основой военного переворота и захвата власти в России», - говорится в сообщении.

После недавнего турне по стране и встреч с «народом» Пригожин поверил в собственную популярность, а его личные рейтинги на втором месте после Путина дали ему уверенность в народной поддержке.

По данным канала, накануне 23 июня Пригожина известили о планах министерства обороны и Генерального штаба нанести удар «в спину» по тыловым расположениям ЧВК «Вагнера». Пригожин решил переиграть ситуацию и по его распоряжению была реализована инсценировка удара по расположению ЧВК за час до нанесения реального удара, с последующими обвинением Шойгу и уже подготовленным походом на Ростов и Москву.

«Все происходило в координации Пригожина с Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил РФ», - говорится в сообщении.

«Поход на Москву предполагался триумфальным с расколом элит и явной поддержкой общества. Надо отметить, что свою часть поддержки друзья Пригожина из ГУ Генштаба выполнили и содействовали беспрепятственному движению колон ЧВК до Ростова, захвату Ростова и блокировали большинство потуг со стороны министерства обороны заблокировать движения колон к Москве», - пишет генерал СВР.

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