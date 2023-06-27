Пасьянс после путча 3 Павел Вуец, «Главком»

27.06.2023, 10:12

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Фото: Getty Images

Кем заменят недееспособного Путина?

24 июня продемонстрировало всему миру абсолютную недееспособность российской власти, которая недавно все же ассоциировалась с «железной рукой».

Вера россиян в вечного самодержца пошатнулась

В воскресенье мировые СМИ, шокированные событиями, которые накануне в России устроили Евгений Пригожин и его «вагнерята», вышли с громкими заголовками на первых полосах: «Мятеж ослабляет Путина», «Путин на грани», «Террор поворачивается против диктатора». К токсическому имиджу российского президента после попытки путча добавился еще и совсем неприятный для него образ «хромой утки». 24 июня продемонстрировало всему миру абсолютную недееспособность российских властей, которая недавно все же ассоциировалась с «железной рукой» и сплоченностью вокруг лидера. Конечно, никто из более или менее заметных лиц путинской вертикали открыто мятеж не поддержал. Но повальное бегство элиты из Москвы и импотентность силовиков, которые по ходу марша «вагнеровцев» на столицу перед ними просто расступались, не говоря уже о полной отстраненности от событий тех же «80% сторонников Путина» среди обычных россиян, должны были оставить много неутешительных для Кремля вопросов. Как и способ с амнистией флибустьеров, по которому конфликт был разрешен.

Сейчас в российских пабликах популярна версия, что на самом деле все это сюрреалистическое представление («побочным» результатом которого являются абсолютно небутафорные погибшие) было срежиссировано сверху. Цель, которую могли преследовать создатели этого слишком креативного стресс-теста: найти слабые звенья в системе и в экстремальной ситуации понаблюдать за поведением основных акторов.

В ходе активных переговоров между Кремлем и Пригожиным всплыла еще одна фигура – губернатора Тульской области Алексея Дюмина, выступившего одним из ключевых медиаторов (хотя сам он это не подтверждает).

Эту фамилию уже несколько лет вспоминают обозреватели, когда размышляют о будущем преемнике Путина на президентском посту. А во время последних событий, когда главная российская «скрепа» находилась или в Кремле, или в Петербурге, или на Валдае, вопрос «кто, если не Путин?», снова приобрел актуальность. Система, которая годами затачивалась под одного человека, напрямую зависит от его дееспособности. Хотя, конечно, есть и технический вариант. По российскому законодательству, если бы действующий президент подал в отставку, умер или дальнейшее исполнение им полномочий было невозможным (уж слишком расплывчатая формулировка) его обязанности перешли бы к премьеру. Который, кстати, во время мятежа публично себя никак не проявил.

Поэтому когда весь мир и россияне увидели, что время «вечного» самодержца подходит к концу, давайте разберемся, кто же имеет шансы занять его место и за какие заслуги.

Алексей Дюмин

Генерал-полковник Алексей Дюмин был офицером охраны Путина во время его первой президентской каденции и заместителем руководителя службы охраны премьера и его адъютантом, когда нынешний российский диктатор руководил правительством. До путинской эпохи Дюмин работал в управлении охраны Бориса Ельцина и Виктора Черномырдина, где занимался обеспечением связью.

Когда Путин вернулся на свое законное место после зиц-президентства Дмитрия Медведева, Дюмин занял место начальника управления Службы безопасности президента Федеральной службы охраны России. Охранник Путина вспоминал, как спас своего патрона, когда в его резиденцию в горах ворвался медведь.

Во время событий в Украине в 2014 году Дюмин сыграл одну из незаурядных ролей. Он был назначен заместителем начальника Главного управления разведки, командующим Силами спецопераций РФ, участвовавшим в аннексии Крыма. Лично Дюмин, по информации российских СМИ, руководил операцией по эвакуации из Украины экспрезидента Виктора Януковича, которого Москва еще долгое время считала «единственным легитимным».

В 2015-м Дюмин стал начальником Главного штаба сухопутных войск, а в 2016-м – заместителем министра обороны. Впрочем, ненадолго – буквально через месяц безотказного «солдата президента» неожиданно послали исполнять обязанности губернатора Тульской области, а впоследствии он уже выиграл губернаторские выборы и стал руководить областью в полноценном статусе. Но Дюмин – больше, чем обычный губернатор. Его нынешний формальный статус – скорее запасной путь, на котором его держали для более важной миссии. И это – не только умело пропускать шайбы от президента, стоя на воротах в матчах путинской Ночной хоккейной лиги. Именно Дюмина, по последним данным из «московских курилок», рассматривают на место министра обороны вместо Сергея Шойгу, который вместе с главой Нацгвардии Виктором Золотовым был одним из его наставников. А руководство таким министерством во время войны для Дюмина – трамплин к чему-то большему.

Михаил Мишустин

По российским законам именно на премьера автоматически ляжет вся полнота власти в стране, если вдруг не станет действующего президента. Мишустин был назначен премьером в 2020 году в разгар эпопеи с поправками в Конституцию, которыми в результате был фактически отлит в граните почти пожизненный президентский статус Путина. Премьерский срок Мишустина пришелся на два форс-мажора – эпидемию коронавируса и начало «спецоперации». Сейчас экономически-хозяйственные проблемы ему приходится решать, пока шеф играет в солдатиков. А дело правительства приходится иметь с катастрофически похудевшим из-за санкций бюджетом, да и накапливающиеся в нем деньги сразу исчезают в бездонной дыре «СВО» (третья часть российского бюджета засекречена).

Инженер-системотехник по образованию, вершиной карьеры которого до премьерства было руководство Федеральной налоговой, является рафинированным технократом. Из уст Мишустина нечасто слышны политические оценки и тем более воинственные спичи. Хотя на печально известном «ковре» у Путина, который накануне вторжения в Украину собрал всех подчиненных, чтобы выбить из них добро на признание «ДНР-ЛНР», он также поддержал это решение.

Несмотря на то, что Мишустин, как и другие российские топ-чиновники, ходит под западными санкциями, его относительная взвешенность может объединить вокруг него часть «несиловой» элиты, которая видит тупиковость путинской войны и верит в перезагрузку отношений с Западом. Нынешний нейтральный премьер вполне может пригодиться для этой цели. Некоторые смотрины Мишустину устраивали и в Китае – месяц назад он находился с двухдневным визитом в Поднебесной. Случилось это по приглашению китайского лидера Си Цзиньпиня, которое он лично передал российскому премьеру в ходе посещения Москвы. Опросы внутри России также показывают неплохие показатели доверия главе правительства.

Конспирологи строят теории, что президентское окружение может воспользоваться Мишустиным, чтобы нейтрализовать Путина. Если премьер получит временные полномочия президента, он может подписать необходимые мятежникам приказы и документы. Но есть также версия, что последние события могут заставить Путина хорошо перетряхнуть свой круг – и среди кандидатов на вылет может оказаться не только скомпрометированная армейская верхушка, но и травоядный премьер. А вот его преемника можно будет серьезно рассматривать как «Путина №2».

Сергей Собянин

Многолетний мэр Москвы не жалеет ресурсов на собственный пиар, а лозунг «как похорошела Москва при Собянине» уже стал мемом. Впрочем, пока Собянин очень осторожен в проявлении своих амбиций, хотя должность многолетнего мэра главного российского мегаполиса по умолчанию делает его одним из самых влиятельных деятелей в стране. Карьера Собянина тесно связана с экспрезидентом, а ныне злобной «звездой телеграма» Дмитрием Медведевым. В 2005 году Собянина назначили руководителем Администрации президента, когда Медведев пошел на повышение в правительство, в 2007-м Собянин возглавлял его президентский избирательный штаб, а в 2010-м, когда Медведев отправил в отставку легендарного московского мэра Юрия Лужкова, он посодействовал, чтобы тому на замену назначили именно «серую мышь» Собянина.

Российские политологи отмечают аполитичность и отсутствие резких движений у Собянина, так что его, как и Мишустина, может продвигать в будущие президенты все та же условная «партия мира», рассчитывающая хоть на какое-то потепление отношений с миром. Однако опять же – «голубем» Собянина можно назвать разве что на фоне многих других «ура-патриотических» фигур российского политикума. Мэр Москвы давно входит в руководящие органы пропутинской «Единой России» и порой кичится экипировкой с Z-символикой. Внесен в санкционные списки Евросоюза и США.

На поход мятежников на Москву Собянин отреагировал оригинально: еще в субботу он объявил понедельник в столице выходным днем с целью минимизации рисков. Так что с осторожностью и перестраховкой у него все нормально.

Дмитрий Патрушев

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев – сын бывшего директора ФСБ и нынешнего секретаря Совбеза Николая Патрушева, так что не следует лишний раз уточнять, какая группа стоит за его продвижением в высшие эшелоны власти. Патрушев-старший – «ястреб из ястребов», ярый антизападник, сторонник разнообразных «теорий заговоров» и, как говорят, вместе с руководителем ФСБ Александром Бортниковым один из основных идеологов полномасштабного российского вторжения в Украину. То, что план быстрого решения украинского вопроса с треском провалился, не ослабил позиции силового блока. А глава Совбеза, по данным российских СМИ, принимал непосредственное участие в переговорах с Пригожиным во время последнего «военного мятежа», потому что глава государства от них показательно самоустранился. Безусловно, Патрушев-старший – знаток и ходячая энциклопедия всех кремлевских тайн, в том числе и касающихся непосредственно Путина. По одной из версий, Патрушев не только вел переговоры с «вагнеровцами», но использовал их для давления на Путина, выставив ему определенные условия от ФСБ.

Вариант с президентством Патрушева-старшего выглядит слишком маловероятным из-за его возраста (в июле исполнится 72 года), слабое здоровье и категорическое невосприятие большинством элит, которые лучше уже будут терпеть Путина. Дмитрий Патрушев пока не такой одиозный – его нынешняя должность далека от силовой сферы, хотя он «по семейной линии» окончил Академию ФСБ. Трудовая биография Патрушева-младшего выглядит вполне «граждански» – работа в Минтрансе, на руководящих должностях в банке ВТБ, «Россельхозбанке» (сам этот банк Россия сейчас требует подключить к системе SWIFT, угрожая выходом из «зернового соглашения»), «Газпроме».

Интересно, что, несмотря на родственные связи, Дмитрий Патрушев не запомнился какими-то агрессивными высказываниями или любовью к закостеневшим советским штампам, чем грешит его отец. Для среднестатистического русского гражданина он не запомнился вообще ничем – ни скандалами, ни эпатажем, ни харизмой. В нынешней ситуации это может стать плюсом – если избирателям будут продавать новую версию молодого энергичного Путина. Последний в начале тоже выглядел бледно, но это не помешало сделать из него незаменимого вождя. Пока Патрушев-младший находится в тени, насколько это возможно в его статусе.

Дмитрий Медведев

А вот кто постоянно пытается быть в информпространстве – это бывший президент и премьер Дмитрий Медведев, подстраховавший Путина между двумя его президентскими сроками. В дальнейшем потребность в таких рокировках отпала, и старый соратник впоследствии избавился от Медведева, отправив того из премьерского кресла в ссылку – на специально созданную должность заместителя председателя Совбеза.

Медведев после карьерных вершин, на которых он находился раньше, явно загрустил в этом отстойнике. Впрочем, российская агрессия в Украине предоставила ему второе дыхание – он стал активным корреспондентом в своем телеграм-канале, где в подзаборном стиле раздает характеристики украинским и западным политикам, прогнозирует раздел несуществующей Украины и пугает применением ядерного оружия. Также Медведев объявил войну «иноагентам» в России. Такая трансформация и супермилитаризация имиджа Медведева довольно забавна, учитывая, что раньше он считался либеральным политиком, а Запад видел в нем прогрессивную альтернативу Путину и его «гэбистской» команде. Нынешнее поведение экспрезидента «кремленологи» объясняют не только известными всем плохими повадками, но и желанием хотя бы через эпатаж вернуться в высшую лигу. Частично его старания Путин заметил, доверив старому соратнику должность первого заместителя председателя военно-промышленной комиссии. Теперь Медведев иногда выходит из своего «телеграм»-мира, чтобы сделать невиртуальные разносы директорам заводов ВПК.

Во время похода пригожинских отрядов в Москву политик после определенного молчания разродился как обычно гиперболизированными заявлениями, что «раскол и измена – это путь к вселенской катастрофе». Также Медведев не обошел свою любимую тему, почти самокритически заметив, что в истории никогда еще крупнейший арсенал ядерного оружия не находился в руках бандитов. Оппозиционные российские СМИ сообщали, что в тот «судный день» Медведев, как и другие чиновники, покинул Москву.

Против того, что бывшему президенту удастся войти в ту же реку дважды, говорит тот факт, что на вторые роли его отодвинул сам Путин, с которым и связаны все карьерные успехи Медведева. У «ультрапатриотов» и силовиков найдутся более органические фавориты, а прежняя симпатия западного мира по понятным причинам давно рассеялась. Впрочем, Медведев остается главой системообразующей партии «Единая Россия», поэтому еще остается в обойме.

Вячеслав Володин

Автор легендарного лозунга «Есть Путин – есть Россия» Вячеслав Володин получил славу ярого поклонника «спецоперации» и обличителя врагов задолго до того, как такие таланты открыл Медведев и другие.

Бывший первый замглавы Администрации президента в 2016 году с подачи Путина возглавил Госдуму и уже тогда о Володине стали говорить как о будущем преемнике. Спикер ловит не просто слово, а каждую мысль Путина и творчески ее развивает. Российский законодательный орган под его руководством превратился в тот самый «безумный принтер», который, не задумываясь, визирует любые кремлевские инициативы. А после начала СВО и поиска врагов повсюду и вся фантазия депутатов достигла таких высот, что некоторые их инициативы даже вынуждены тормозить в Кремле. Реакцию Володина на пригожинский бунт можно было спрогнозировать заранее – он призвал всех консолидироваться вокруг Главнокомандующего.

«После Путина будет Путин» – это еще одна жемчужина от Володина. Будет ли инстинкта предвидения желаний высшего начальства достаточно, чтобы Володин сам продвинулся на высшую ступеньку – большой вопрос. В отличие от Украины, где обязанности главы государства в случае его несостоятельности исполняет председатель Верховной Рады, по российской Конституции до спикера очередь не доходит, даже если премьер не назначен или он также не может исполнять обязанности. Впрочем, у Володина в руках такой орган как Госдума, которая, как показала практика, может принимать в экстренном порядке все что угодно и крутить правовыми нормами, как хочет.

И другие…

Среди системных кандидатов в контексте будущего президентства в России также называют экс-премьера Сергея Кириенко, который работает первым заместителем руководителя Администрации президента и отвечает, в частности, за связи Москвы с оккупированными территориями. Периодически раздается в прессе и фамилия шефа Кириенко – руководителя администрации Антона Вайно, но в то, что этот непубличный технократ ввяжется в такую игру, верится очень слабо.

Еще один рабочий вариант – эксминистр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который, несмотря на свою принадлежность к либеральным кругам, пользуется доверием Путина. Оба кандидата могут стать теми, с кем, в отличие от нынешнего президента, Запад при определенных условиях сможет иметь дело. О готовности перехватить флаг со стороны представителей российской оппозиции – как системной, так и несистемной – грустно умолчим.

Впрочем, в какую сторону подует ветер, частично можно будет увидеть, когда по результатам безумного уик-энда будут сделаны первые кадровые перетряски. И, конечно, сделаем скидку на то, что события в России приобретают характер, когда все расставленные ранее шахматные фигуры могут быть снесены с доски одним ударом ноги. И тот, кто не остановится, как это сделал Пригожин, может сорвать джек-пот.

Павел Вуец, «Главком»

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