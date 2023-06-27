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Анонсирован смартфон с рекордным количеством оперативной памяти

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  • 27.06.2023, 12:55
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Анонсирован смартфон с рекордным количеством оперативной памяти

Вчетверо больше, чем в iPhone 14 Pro.

Бренд ZTE решил опередить конкурентов и первым официально анонсировал смартфон с рекордным количеством оперативной памяти – 24 гигабайт. Это вчетверо больше, чем в iPhone 14 Pro, пишет УНИАН.

Аппарат называется Red Magic 8S Pro. Полноценная его премьера состоится в следующую среду, 5 июля.

Также известно, что новинка получит разогнанный до 3,36 ГГц процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2. Его уже успели протестировать в AnTuTu – он сумел побить недавний рекорд, установленный флагманским чипом MediaTek. Не исключено, что 24 Гбайт ОЗУ тоже стали причиной столь высокой производительности. 

Ранее источники сообщили, что OPPO, realme и OnePlus готовят первые на рынке смартфоны с 24 ГБ оперативной памяти. Про аппараты первых двух пока ничего неизвестно, а у OnePlus первенцем станет OnePlus Ace 2 Pro.   

Отметим, что сейчас на рынке смартфонов можно найти модели максимум с 18 ГБ ОЗУ, но в большинство флагманов, как правило, стоит 16 ГБ. 

Известно, что оперативная память (ОЗУ) в смартфоне играет большую роль в обеспечении его производительности и мультитаскинга. Большой объем ОЗУ позволяет запускать и быстро переключаться между множеством приложений, обеспечивая плавность и отзывчивость работы устройства. 

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