Полковник ВСУ: Московский империализм захлебывается 2 27.06.2023, 13:08

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Петр Черник

Мы увидели первый раунд противостояния между «башнями Кремля».

Двухдневный мятеж главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина сильно пошатнул режим Путина. Мир наблюдал за тем, как «вагнеровцы» без сопротивления продвигались на Москву.

Кто на самом деле стоит за мятежом? Как он сказался на ситуации на фронте? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военным аналитиком, полковником запаса Вооруженных сил Украины Петром Черником.

— Повлиял ли бунт Пригожина на ситуацию на фронте в Украине?

— Бои как раз в день бунта были намного более жесткими, чем, скажем, в обычное время. Есть один очень серьезный нюанс, который живет и в вашем, и в нашем медиапространствах. Большинство из нас, причем я не принадлежу к этой группе людей, считает, что от смены режима в России что-то стратегически изменится в украинско-российской войне. Не изменится.

Для московского империализма, какое бы он не имел лицо, неприемлемо существование независимого украинского государства. Это фундаментальный аспект, здесь не будет никаких перемен.

Россия сможет посмотреть в сторону Украины нормально и трезво только тогда, когда сожмется до границ 1471-го года (еще до присоединения Великого Новгорода). На ее территории образуется 25-30 государств, а то, что остается от русских, пройдет 60 лет санации, очищения, как это проходили нацисты. Вот тогда между нами будут партнерские отношения.

Подчеркну, идентичность — самый сильный социальный клей homo sapiens. У россиян есть своя идентичность, которая очень хорошо определяется простым словом — великодержавие.

— Если бы Россия погрязла в смуте, то как бы это отразилось на Украине и Беларуси?

— Давайте исходить из того, как говорил великий Никколо Макиавелли: «Если хочешь знать, как будет, изучи как было». Давайте тогда выучим, что такое российская смута. В российской истории было три большие смуты. Это восстание Степана Разина, Емельяна Пугачева и большевиков. Если говорить о Разине, то это было ничто иное, как борьба двух кланов — Милославских и Нарышкиных за корону царя. Безуспешно, придушили.

Восстание Пугачева, наверное, единственное, которое было организовано снизу и не имело элитной части. Уничтожили, причем Пугачев, среди прочего, уроженец украинской харьковской Паланки. Еще вопрос, был ли он россиянином.

Большевики — успешно, но есть нюанс — их переворот поддержали немцы. Без их организационной, финансовой и вооруженной поддержки непонятно, как бы это все сложилось. Немцам нужно было убрать царскую империю с западного фронта. Убрали успешно, но большевизм ничего не изменил в части отношения ни к Украине, ни к Беларуси.

Это та же московская империя, только в другой социальной упаковке. Вот и все. Мы хотим на смуту возложить какую-то перспективу. Да, смута может увенчаться успехом. Допустим, что Пригожин дошел до Москвы и снес Путина. Что меняется? Ничего.

Пригожин еще больший «украиножер», чем Путин. Он мог бы решиться на те шаги, на которые не решается Путин. Я имею в виду тактический ядерный удар. На мой взгляд, ошибочно возлагать на их смуту какие-то надежды.

Их смута будет полезна для нас только тогда, когда РФ деинтегрируется. Пока сохраняется политическое пространство РФ и самое страшное — «величие», то мы обречены с ними воевать.

— Что можно ожидать в ближайшее время в России, анализируя последние события?

— Состоялся первый раунд открытого смертельного противоборства между «башнями Кремля». Нам очень сложно делать объективные оценки, что там на самом деле происходит и кто какие карты разыгрывает. Скрывать настоящую информацию московиты умеют. Все наши анализы — аналитические догадки, но не экспертная оценка фактажа.

Я на 100% уверен, что Пригожин — несамостоятельная «карта». Не может человек, у которого 25 тысяч «штыков», снести режим, у которого в обойме как минимум 400 тысяч нацгвардии, а еще полмиллиона армии.

Значит, что это карта, которой одна из «башен Кремля» прощупывает, как далеко можно зайти. Я допускаю, что это может быть и сам Путин, чтобы увидеть реальную к нему оппозицию. Может, он уже их и зачистил, но мы этого не знаем.

Возможно, это «башня» ФСБ Патрушева-Бортникова, которая таким способом прощупывает, как «трансферировать» самого Путина, который решил идти до конца, а кормовая база у всех этих ребят сокращается. В РФ должен быть назначен виновный за катастрофу. Ведь это катастрофа, когда «вторая армия мира» не может взять линию в 50 км.

В общем, московский империализм захлебывается, а те, кто в эту игру играют, прекрасно осознают, что смута может сложиться. Им принципиально важно удержать общий политический контроль над РФ. Кто кого переиграет — пока невозможно понять.

Приведу конкретный исторический пример. Берия со Сталиным сошлись в смертельном поединке. Победил Берия, но за считанные часы появился Хрущев, который победил уже Берию. Хрущева никто не замечал, но он был. Это исторический факт.

В России действительно все усложняется, но есть нюанс — не так быстро, как нам этого хочется. Вспомним 1905 год, когда Николай II расстрелял колонны рабочих, а как раз в тот момент они еще и потерпели поражение российско-японской войне. Уже было понятно, что «царский колосс» стоит на глиняных ногах, но развалился он аж в 1917-ом году в поединке с большевиками, поддерживаемыми немцами. К сожалению, агония тирании может быть длинной.

Сейчас противостояние в России входит в острую фазу, но она может быть долгой. Повторюсь, если сохранится в политическом смысле РФ, то ничего не изменится для нас с вами. Мы будем вынуждены с ними сражаться. Россия в таком виде не может быть демократической. Пора этот исторический урок наконец-то усвоить.

Хочу еще добавить, что даже если Лукашенко завтра умрет, то в вашем случае Беларусь освободят только штыки.

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