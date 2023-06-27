Александр Мусиенко об освобождении Беларуси: Бригада заходит с двух флангов и блокирует воинские части 27.06.2023, 13:25

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Александр Мусиенко

Для успеха нужны пять-шесть тысяч бойцов.

Среди большинства белорусов, которые хотят перемен, сегодня установился консенсус, что страну нужно освобождать военным путем. Надежды на свержение режима Лукашенко связываются с полком Кастуся Калиновского и другими добровольцами, которые воюют в Украине.

Как могла бы выглядеть военная операция по освобождению Беларуси? Сколько бойцов нужно для такого похода? Найдется ли оружие?

Сайт Charter97.org поговорил об этом с военным экспертом, руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко.

— При каких условиях может начаться освободительный поход белорусских добровольцев на территорию Беларуси? Давайте смоделируем ситуацию.

— Первое условие — ухудшение здоровье Лукашенко. Мы уже подобное проходили. Признаки того, что он становится слабым и может потерять власть.

Второе — значительные успехи ВСУ на фронте. К примеру — успешное наступление. Грубо говоря, если украинские войска дойдут до Крыма, все внимание России будет направлено на оборонительные действия на этом направлении. Россияне будут изо всех сил стараться противодействовать освобождению полуострова.

Третий момент — если Россия и дальше будет использовать Беларусь как площадку для конфронтации с Западом, будет шантажировать использованием ядерного оружия, которое она туда завезет. Если Беларусь начнет какие-то провокации, то это развяжет руки и Польше, и Литве, и некоторым странам НАТО. В этом сценарии задача стоит не оккупировать Беларусь, а в том, чтобы страна вышла из-под протектората России.

Вот, как мне кажется, три таких сценария.

— По разным подсчетам в рядах ВСУ воюет до двух тысяч белорусов — это и полк Калиновского, и батальон Террор, создаются белорусские подразделения во Втором Интернационалом легионе, есть белорусы и в составе украинских частей. Сколько нужно бойцов для того чтобы освободить Беларусь?

— Отвечу таким образом: кому-то может показаться, что нужно пять-шесть бригад. Классика говорит, что для наступления нужно иметь в три раза больше солдат, чем обороняющаяся сторона. Однако это классика, здесь же все может быть по-другому, поскольку есть основание считать, что достаточное количество белорусских военных не готово к войне, тем более — к гражданской. Это ведь не захватчики, а граждане Беларуси.

Думаю, многие белорусские военные начнут переходить на сторону полка Калиновского и других добровольческих соединений. Отсюда и задачи, которые необходимо перед собой ставить: заход на территорию Беларуси и блокирование основных частей, военных объектов, которые находятся на Западе страны, отсекать их от Минска и заручаться поддержкой военных. Чтобы это осуществить, нужно иметь бригаду — это примерно пять-шесть тысяч. Задача этой бригады будет разделиться на два направления. Одно направление — на юго-востоке, второе — на юго-западе.

Уверен, что в силу того, как добровольцы будут приближаться к военным частям, военные будут складывать оружие и переходить на их сторону. Заручившись этой поддержкой можно выдвигаться на Минск.

Классическое численное преимущество не всегда работает, и российско-украинская война это доказывает. Нам тоже все говорили, что «не нужно проводить контрнаступательные действия, ведь русских больше». Мы доказали, что можно. Поэтому ключ к освобождению Беларуси — заручиться поддержкой военных и сделать общее дело. Именно это поможет избежать массового кровопролития.

— Численность ВС Беларуси — около 35 тысяч. Однако есть большие вопросы к лояльности этих подразделений. Эксперты говорят о том, что преданными Лукашенко остаются Силы специальных операций и внутренние войска МВД. Могут ли они дать какой-то серьезный отпор?

— Теоретически, это могут быть Силы специальных операций, но есть основания полагать, что не все они готовы воевать. В Беларуси их количество на уровне одной бригады. Как только белорусские добровольческие движения начнут обрастать поддержкой среди военных и людей, ССО не смогут изменить ситуацию, как и МВД, КГБ. Поэтому, если добровольцы привлекут на свою сторону как минимум половину военнослужащих регулярных войск, это будет означать успех.

Когда я говорю, что нужно блокировать военные объекты, то речь идет о частях, где находится оружие, спецредства, обеспечение. Ведь без оружия тоже никто воевать не будет. Думаю, если какие-то подразделения не захотят перейти на сторону добровольцев и будут верны Лукашенко, такие столкновения будут. Но я не думаю, что это будет большинство из этих 35 тысяч.

— Как поведет себя Украина и ВСУ, если белорусские добровольцы решат возвращаться в Беларусь? Будут препятствовать или как-то помогут?

— Думаю, что никто им препятствовать не будет. Мы не можем препятствовать гражданам Беларуси, которые хотят вернуться к себе домой. У нас нет претензий к людям, которые сегодня помогают нам бороться с российскими войсками и агрессией, мы им только благодарны. Если, скажем, они захотят вернуться — никто не будет препятствовать. Если они попросят о какой-то поддержке, которую мы сможем предоставить (думаю, кроме ВСУ на территории Беларуси, это, как мне кажется, исключено), — почему нет. Мы же должны быть благодарными. Если эти люди нам помогали, то мы можем помочь и оружием, и ресурсами.

— Получается, что оружие найдется?

— Если люди что-то ищут во имя светлых идей, находятся те, кто может им помочь. С оружием вопрос решится.

— Мы видели операции российских добровольцев, когда они заходили на территорию Белгородской области, брали там несколько сел, пробивались к городам. Как может выглядеть примерный сценарий такой операции в Беларуси?

— Возможна подобная тактика, но важнее всего — продвижение в сторону крупных военных частей. Сознательно об этом говорю, ведь военным нужно объяснить, что вы можете стать на сторону народа и белорусского общества, либо вы будете находиться в окружении. Необходимо выбирать. Любые другие сценарии, когда белорусские войска вытягиваются в другие места и районы, допускаются боестолкновения, думаю, могут быть запасным планом, когда будут какие-то нелояльные части.

Но самое главное — Запад, Брест, Гродно, Барановичи, где находятся военные части. Вторая часть бригады — через Гомель. Заходить лучше с двух флангов и заручаться поддержкой военных.

В случае с РДК и Легионом «Свобода России», к сожалению, слишком много силовиков, которые лояльны Путину, они готовы использовать оружие против своих соотечественников. В случае Беларуси я вижу это по-другому. Мы видели протесты, на которые выходили белорусы. Я далек от мысли, что все эти люди разбросаны по миру и все уехали из страны. Они есть и среди военнослужащих. Поэтому здесь нужно пробовать и силовые действия, но с минимальными потерями.

Есть шанс заручится поддержкой военных. У тех белорусов, которые находятся внутри страны и готовы к действиям, нет кого-то, кто бы их повел за собой. Как только такие люди появятся, еще и с оружием в руках, ситуация изменится.

— В одном из интервью вы говорили, что лично знакомы с «калиновцами». Что можете сказать о наших ребятах?

— Очень хорошие, светлые и добрые люди. У них, к слову, у них на Youtube интересная страница, стоит подписаться. Видно, что для них победа Украины над Россией и деоккупация украинских территорий — промежуточный этап в борьбе. Может, они выскажутся об этом по-другому. Видно, что у них есть поддержка.

Скажу откровенно, к белорусам у нас нет никакой агрессии. Да, у нас агрессия к Лукашенко и правительству Беларуси. Мы надеемся и считаем, что белорусы должны воспользоваться своим шансом. Если нужна будет наша помощь — она должна быть. Это в общих интересах. Нормальная демократическая Беларусь без пророссийского режима и ядерного оружия, которое хочет затянуть Путин, — это и безопасность для Украины.

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