Кто решил «заварить кашу» руками «повара Путина»? 1 27.06.2023, 15:23

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Фото: EPA

Есть несколько версий.

Эксперты сходятся на том, что молниеносный поход колонн ЧВК «Вагнера» на Москву не мог быть лишь инициативой главаря наемников Евгения Пригожина. За «поваром Путина» могли стоять более влиятельные люди.

Сайт Charter97.org посмотрел, кого называют главными заговорщиками.

Политолог Андрей Пионтковский считает, что в мятеже Пригожина просматривается «коллективный актор»:

— Я бы назвал его ГКГБ — глубинный КГБ. Видимо, ГКГБ стремится сейчас установить контроль над армией и прежде всего такими ее ключевыми для удержания власти структурами, как ССО и ГУ. Пригожин уже озвучил имена генерала армии и генерал-полковника, намеченных на должности Министра Обороны и Начальника Генерального штаба.

Полковник ВСУ Петр Черник также видит среди заговорщиков российские спецслужбы:

— Возможно, «башня» ФСБ Патрушева-Бортникова, которая таким способом прощупывает, как «трансферировать» самого Путина, который решил идти до конца, а кормовая база у всех этих ребят сокращается. В РФ должен быть назначен виновный за катастрофу. Ведь это катастрофа, когда «вторая армия мира» не может взять линию в 50 км.

Американский историк Юрий Фельштинский согласен, что путч был инспирирован ФСБ:

— А вот теперь моя гипотеза, которая либо будет подтверждена в скором времени, либо будет временем опровергнута: Лукашенко был посредником не в переговорах Пригожина и бывшего директора ФСБ Патрушева, а в переговорах Патрушева, представлявшего ФСБ, и Путина. Пригожин участвовал в этих переговорах как инструмент для оказания давления на президента России.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко считает, что мятеж в России организовала «партия почетной капитуляции»:

— Этот путч имел место, потому что они знали, что реально физический Путин неадекватен и ничем не управляет. Это было давление на дергающих за ниточки, что «ребята, мы тоже хотим участвовать в управлении Россией, но вообще надо кончать с войной, потому что мы не в том состоянии, чтобы вести войну против Украины и всего мира».

В путче, по словам Бондаренко, участвовал и Лукашенко. На это указывает то, что узурпатор вывез свою семью в Турцию. Однако Лукашенко предал Пригожина.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов также склоняется версии, что Лукашенко поддержал военный мятеж.

Украинский обозреватель Павел Вуец обращает внимание на еще одну фигуру — губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который также близок к группе «Вагнера»:

— В ходе активных переговоров между Кремлем и Пригожиным всплыла еще одна фигура – губернатора Тульской области Алексея Дюмина, выступившего одним из ключевых медиаторов (хотя сам он это не подтверждает).

Эту фамилию уже несколько лет вспоминают обозреватели, когда размышляют о будущем преемнике Путина на президентском посту.

Анонимный Telegram-канал «Генерал СВР», который, как утверждает его автор, ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ, считает, что за Пригожиным стояли военные:

— Все происходило в координации с Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Поход на Москву предполагался триумфальным с расколом элит и явной поддержкой общества. Надо отметить, что свою часть поддержки друзья Пригожина из ГУ Генштаба выполнили и содействовали беспрепятственному движению колон ЧВК до Ростова, захвату Ростова и блокировали большинство потуг со стороны министерства обороны заблокировать движения колон к Москве.

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