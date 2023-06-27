Как убрать дома вдвое быстрее 27.06.2023, 15:31

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10 секретов опытных хозяек.

Уборка – это хлопотное дело. Но стоит лишь научиться правильно распределять приоритеты и следовать нескольким важным советам, чтобы минимизировать количество потраченного времени.

Издание Popular Mechanics подобрало топ-10 советов от специалистов по уборке. Они помогут быстро и эффективно очистить дом от грязи, помыть окна, избавиться от плесени, удалить ржавчину, существенно сэкономив время и силы.

Совет 1

Систематичность и регулярность – основы уборки. Эксперт по быстрой уборке Дебби Сардоне советует каждый раз убирать дом в одном порядке: не переходить в другую комнату, не убрав первую и начинать и заканчивать уборку в одном месте комнаты (принцип круга).

«Чтобы сократить время, вы должны быть последовательными – это весь совет», – отметила Сардоне.

Совет 2

Уборку следует делать по схеме: сверху-вниз, слева-направо. Это вполне логично. Сардоне советует начать с верхней части комнаты, например убрать пыль с кондиционера или поверхностей, и продвигаться вниз к полу.

Совет 3

Держите соответствующие инструменты наготове. Имея все необходимые чистящие средства под рукой, вы не будете тратить время для походов туда-сюда к шкафу под раковиной. Сардоне рекомендует носить фартук или даже пояс для столярных инструментов и наполнять карманы. Вам не нужны большие бутылки – налейте очистители в маленькие многоразовые пульверизаторы.

Совет 4

Не забывайте об окнах. Мыть их нужно внутри и снаружи. Есть один очень легкий и результативный способ. Сначала следует очистить окна от пыли – в этом поможет обычное бумажное полотенце. Затем в пустую бутылку с распылителем наливаем уксус воду в пропорции 2:1. Подойдет только белый уксус – он не оставляет следов. Кислоты помогут расщепить все загрязнения. Протирая тканью, используйте горизонтальные движения сверху вниз. Не мойте окно кругами – это может привести к разводам.

Совет 5

Эксперты рекомендуют использовать моющее средство для душа, чтобы предотвратить накопление известкового налета в ванной. Просто распылите средство на поверхностях и смойте проточной водой.

Совет 6

Причиной появления пыли является множество факторов. На всех поверхностях накапливаются отмершие частицы эпидермиса и волос, фрагменты разных волокон, уличная пыль, прилетающая через окно во время проветривания, шерсть домашних животных, остатки бумаги и т.д. Очевидный и простой совет – не забывайте регулярно пылесосить. Сардоне также советует использовать тряпки из микрофибры и веники из страусиных перьев.

Совет 7

Для мытья жирных кухонных поверхностей эксперты рекомендуют смешать одну столовую ложку жидкого моющего средства с теплой водой. Для устранения стойких пятен или накоплений можно использовать пищевую соду с водой или раствор из соды и уксуса.

Совет 8

Идеальное средство от ржавчины – лимон. Разрежьте лимон пополам, выдавите сок на пятно и оставьте около 10 минут. Очистите грязные места щеткой с жесткой щетиной. Затем смойте лимонный сок и налет чистой водой.

Совет 9

Лучшее средство от плесени – перекись водорода. Распылите его на грибковые споры и оставьте на 3-5 минут. Можно использовать и другие народные методы: соду, мыльный раствор и уксус.

Совет 10

От известкового налета лучше всего поможет белый уксус. Налейте немного средства на чистую тряпку и протрите краны. О других советах, как избавиться от следов мыла и известкового налета в ванной – читайте в материале.

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