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Лукашенко подтвердил, что Пригожин находится в Беларуси

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  • 27.06.2023, 16:59
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Лукашенко подтвердил, что Пригожин находится в Беларуси

Диктатор хочет включить ЧВК «Вагнера» в свою армию.

Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Беларусь

«Гарантии безопасности, как он Путин вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем», — сказал диктатор.

«Но, как Хренин (министр обороны Беларуси) говорит: «Мне бы такое подразделение в армии не помешало». Я согласен. Разговаривай с ними», — заявил Лукашенко.

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