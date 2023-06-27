Лукашенко подтвердил, что Пригожин находится в Беларуси

Лукашенко подтвердил, что Пригожин находится в Беларуси4
- 27.06.2023, 16:59
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Диктатор хочет включить ЧВК «Вагнера» в свою армию.
Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Беларусь
«Гарантии безопасности, как он Путин вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем», — сказал диктатор.
«Но, как Хренин (министр обороны Беларуси) говорит: «Мне бы такое подразделение в армии не помешало». Я согласен. Разговаривай с ними», — заявил Лукашенко.