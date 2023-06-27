Российский певец сжег свой паспорт и попросился в Украину 3 27.06.2023, 17:59

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Также исполнитель Шарлот зачитал манифест.

Российский певец Шарлот решил сжечь свой российский паcпорт, а также осудил военное нападение России на Украину и даже попросился в Украину.

На видео, опубликованном в Instaram, певец называет свое имя и фамилию и говорит, что больше не хочет быть гражданином государства Россия. Он также на камеру поджигает свой российский паспорт и даже зачитывает некий манифест.

«Последние три года активно противодействую политике государства в отношении войны против Киева. Хочу попасть в столицу Украины, поддерживать людей выступлениями, концертами и другой помощью. Считаю нужным быть в трудную минуту с теми, кого притесняют. Я больше не гражданин преступной России. Территориально нахожусь в другой стране. Выбираю тех, кто за мир «братского народа». Пожалуйста, организуйте путь, например, по официальному приглашению», - сказал на видео исполнитель.

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