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У Пригожина появилась новая задача

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  • Виктор Небоженко, «Главред»
  • 29.06.2023, 7:52
  • 15,256
У Пригожина появилась новая задача

Но есть и большая проблема.

Пригожину надо добраться до Центральной Африканской Республики. У него там огромные интересы, есть свои бункеры, и там он надеется пересидеть Путина, пока в России не придет новая власть. Потому что объективно этот человек не является политиком. Не только потому, что он зек. У него был высокий рейтинг, он пользовался популярностью на фронте, среди офицеров, и был уверен, что будет идти к Москве, а возле Москвы договорится лично с Путиным, и на этом все закончится. Но получился облом.

Москва действительно готовилась к отпору, Путин выглядел пассивным, Пригожин - активным, но получается, что пострадал прежде всего Пригожин, который начал не до конца подготовленный мятеж. Путин тоже пострадал, потому что он всегда изображал из себя бога, самого сильного человека, без которого в России ничего не движется. Объявить войну, уничтожить 300 тысяч своих граждан, угрожать миру ядерной бомбой и ничего не сделать против человека, у которого 5 тысяч человек идут на Москву? То есть это не сравнимо.

Объективно Пригожин, не по своему желанию, потому что его связывает 15-летняя дружба с Путиным и большие экономические интересы, очень сильно испортил репутацию Путина. Поэтому у Путина нет другого выхода, кроме как ловить Пригожина и, скорее всего, уничтожить. Вероятно, ему дадут возможность выехать в Африку, а потом скажут, что он случайно подавился чем-то или что-то с ним произойдет.

Но есть большая проблема: за эти годы путинское окружение и сам Путин доверили Пригожину большие финансовые ресурсы. И прежде чем его убить, сначала окружение Путина будет забирать у него деньги.

Пригожин сейчас никому не доверяет. Его задача — прорываться в Африку и молить бога, чтобы как можно быстрее закончилось царствование Путина. После этого он уже никому не будет нужен. Потому сейчас он должен молиться о том, чтобы Путин умер раньше него.

Виктор Небоженко, «Главред»

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