ВСУ окружили российских десантников под Бахмутом 29.06.2023, 8:32

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Часть оккупантов сдалась в плен в районе Клещеевки

Украинские войска вплотную приблизились к Клещеевке на южном фланге Бахмутского направления, уничтожив несколько опорных пунктов армии РФ, передает dialog.ua.

Силы обороны Украины, врезаясь во фланги, взяли в окружение подразделение ВС РФ. Рота российских десантников сдалась в плен

Об этом сообщил с места событий военнослужащий ВСУ, который известен под ником «Бахмутский Демон».

«Часть сил российских военных под Клещеевой сдалась в плен. Есть еще часть, у которой проблемы со связью и которая об этом не знает, поэтому им скоро будет сообщено и предложено сдаться или умереть», - написал военнослужащий.

Он уточнил, что полное освобождение Клещеевки украинской армией - это только вопрос времени.

Положение российского контингента там безвыходно, много опорников ВС РФ там в последнее время были выжжены.

Информацию подтвердил и военнослужащий 24-й штурмовой бригады «Айдар» ВСУ под позывным «Осман».

Он уточнил, что в окружении оказалась парашютно-десантная рота ВС РФ.

«Под Клещеевкой парашютно-десантная рота ВС РФ попала в окружение… До вечера есть время решить, далее парни будут «обнулять». Уверенно идем вперед», - написал Осман.

В Генштабе ВСУ сообщают, что украинские защитники вели бои в районе Раздоловки, Железнянского, Берховки, Парасковеевки, Курдюмовки и Клещеевки.

Аналитики из ISW решили озвучить главные события по Бахмутскому направлению за последние сутки.

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Пропагандисты заявляют, что оккупанты из 106-й десантной дивизии отразили контратаки ВСУ в районе Соледара.

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На Авдеевском направлении армия РФ безуспешно атаковала ВСУ в районе Первомайского. При этом ВС РФ ведут штурмовые операции южнее Марьинки с территории укрепрайона «Зверинец». Там бои ведет 1-я Славянская бригада «ДНР».

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