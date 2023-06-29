ВСУ окружили российских десантников под Бахмутом
- 29.06.2023, 8:32
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Часть оккупантов сдалась в плен в районе Клещеевки
Украинские войска вплотную приблизились к Клещеевке на южном фланге Бахмутского направления, уничтожив несколько опорных пунктов армии РФ, передает dialog.ua.
Силы обороны Украины, врезаясь во фланги, взяли в окружение подразделение ВС РФ. Рота российских десантников сдалась в плен
Об этом сообщил с места событий военнослужащий ВСУ, который известен под ником «Бахмутский Демон».
«Часть сил российских военных под Клещеевой сдалась в плен. Есть еще часть, у которой проблемы со связью и которая об этом не знает, поэтому им скоро будет сообщено и предложено сдаться или умереть», - написал военнослужащий.
Он уточнил, что полное освобождение Клещеевки украинской армией - это только вопрос времени.
Положение российского контингента там безвыходно, много опорников ВС РФ там в последнее время были выжжены.
Информацию подтвердил и военнослужащий 24-й штурмовой бригады «Айдар» ВСУ под позывным «Осман».
Он уточнил, что в окружении оказалась парашютно-десантная рота ВС РФ.
«Под Клещеевкой парашютно-десантная рота ВС РФ попала в окружение… До вечера есть время решить, далее парни будут «обнулять». Уверенно идем вперед», - написал Осман.
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