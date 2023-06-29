Маск против Цукерберга: эксперты назвали фаворита боя миллиардеров 2 29.06.2023, 14:11

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Возможный поединок в клетке обретает все более реальные очертания.

Шансы на то, что поединок в клетке между двумя миллиардерами все-таки состоится, стремительно растут. Естественно, еще есть шанс на то, что все ограничится словесным поединком в соцсетях, но уже сейчас специалисты оценивают возможную прибыль от боя между Цукербергом и Маском в миллиард долларов, а сами миллиардеры начали тренировки и, как сообщается, настроены решительно.

За последние несколько дней возможный поединок в клетке двух миллиардеров обрел еще более реальные очертания. Маск и Цукерберг уже провели тренировки с обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом, пишут «Детали».

Here's a highlight video of Mark Zuckerberg and I training jiu jitsu. I look forward to training with @elonmusk as well. It's inspiring to see both Elon and Mark taking on the martial arts journey. See the full video here: https://t.co/G1ubUuxILK pic.twitter.com/WsLaRiFf1o — Lex Fridman (@lexfridman) June 25, 2023

Причем если Цукерберг активно тренируется, является бойцом ММА и даже принимает участие в соревнованиях, то насчет Маска Фридман заявил, что не ожидал от него такой физической подготовки.

«Вчера я провел импровизированную тренировку с Илоном Маском, которая длилась несколько часов. Я впечатлен его силой, выносливостью, умением работать ногами и бороться в партере. Это было эпично… Но я все же считаю, что мир будет лучше, если они [Марк и Илон] просто продолжат тренировки вместо драки на арене. Однако, как сказал Илон, самый вероятный исход – тот, который развлечет публику… Как бы там ни было, я буду рядом, если понадоблюсь им обоим», – написал Фридман.

I did an impromptu training session with @elonmusk for a few hours yesterday. I'm extremely impressed with his strength, power, and skill, on the feet and on the ground. It was epic. It's really inspiring to see Elon and Mark doing martial arts, but I think the world is served… pic.twitter.com/cq00A9Xnmw — Lex Fridman (@lexfridman) June 27, 2023

Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт, ранее заявивший, что готов организовать бой Илона Маска и Марка Цукерберга, сказал, что бой между ними принесет гораздо больше, чем миллиард долларов.

«Это будет самый просматриваемый бой в истории мира, – сказал Дана Уайт в интервью TMZ. – Он побьет все рекорды по плате за просмотр».

Уайт уточнил, что предыдущим самым просматриваемым боем был поединок Конора Макгрегора с Флойдом Мейвезером в 2017 году, который принес более 600 миллионов долларов дохода. По его прогнозам, бой Маска и Цукерберга может утроить эту сумму.

Уайт утверждает, что миллиардеры «абсолютно серьезно настроены» в отношении боя и что он разговаривал с Цукербергом и Маском по полтора часа.

«Если эти парни настроены серьезно, я устрою бои, которые люди хотят видеть, – сказал он – Но пока все на ранней стадии. Посмотрим, как будут развиваться события».

Ранее стало известно, что плата за онлайн-просмотр битвы миллиардеров составит 100 долларов, в то время как обычные бои чемпионата можно посмотреть за 80 долларов. До этого называлась сумма дохода в сотни миллионов долларов, которые должны пойти на благотворительность.

Канадская студия Blue Wizard уже выпустила онлайн-игру, в которой миллиардеры на ринге могут бить друг друга кулаками, локтями и даже складным стулом – все как в настоящем рестлинге.

Как все начиналось

Причиной конфликта стало намерение компании Meta, возглавляемой Цукербергом, запустить аналог-конкурент Twitter. Как сообщала The Wall Street Journal 8 июня, проект под названием Project 92 на общем собрании сотрудников Meta был напрямую назван «ответом» на работу Twitter.

Илон Маск, владеющий Twitter, решил сражаться за информационное пространство и вызвал Цукерберга на поединок, написав в своем аккаунте: «Я готов сразиться с ним в клетке, если он согласится».

Better be careful @elonmusk I heard he does the ju jitsu now 😆 🤣 😂 😹 😆 🤣 😂 😹 😆 — Kwmarkoff@aol.com (@kwmarkoff26656) June 21, 2023

В ответ на вызов Цукерберг на своей странице в соцсетях опубликовал селфи с подписью «Присылай местоположение». Фраза «Send me location» («Пришли мне локацию») стала визитной карточкой бывшего бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова после того, как он использовал ее в конфликте с ирландским бойцом Конором Макгрегором.

Маск ответил: «Октагон в Вегасе». Октагоном на спортивном сленге называется стальная огороженная арена (она же «клетка»), где проходят бойцовские поединки по рестлингу. Чтобы победить, необходимо либо одолеть соперника непосредственно в драке, либо сбежать через верхнюю часть ограждения (этот способ практикуется чаще). Такой октагон как раз находится в Лас-Вегасе, штат Невада.

Цукерберг считается фаворитом

Не факт, что бой действительно состоится, но уже ясно, что этот случай выходит за пределы обычного трэш-тока. Уже даже появились букмекерские линии на этот бой, и Цукерберг, кстати, идет явным фаворитом. «Маск имеет преимущество перед Цукербергом с точки зрения физических габаритов, и он уже говорил о том, что участвовал в «настоящих жестоких уличных драках», когда рос в Южной Африке, – пишет The Verge. – Между тем 39-летний Цукерберг – амбициозный боец ММА, который уже выигрывает турниры по джиу-джитсу».

Маск уточнил, как именно планирует сражаться: «У меня есть отличный прием, который я называю «Морж», когда я просто лежу на своем оппоненте и ничего не делаю». Тем не менее именитый канадский боец UFC Жорж Сен-Пьер заявил, что готов помочь Илону Маску подготовиться к возможному поединку с Марком Цукербергом.

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