Кто из представленных персонажей — Путин? 1 Александр Невзоров

29.06.2023, 15:00

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Александр Невзоров

Не фиксировать очевидные вещи невозможно.

Однако! Сегодня по всем скептикам-отрицалам темы «двойников»

был нанесен мощный удар.

Я скептиком был, и вероятно, им останусь. Но не фиксировать очевидные вещи невозможно.

Дагестанские похождения некой особи, именуемой «Путин», спесь отрицания с меня несколько сбили.

Я не знаю, кто из представленных на фото персонажей — «Путин». Я не могу с должной уверенностью утверждать, что на фотографиях разные люди.

Но я уверенно и авторитетно могу констатировать, что вижу совершенно разные лбы с разным рисунком, как горизонтальных, так и межбровных сладок.

Это очевидно. Дело в том, мимические морщины лба почти так же индивидуальны, как и отпечатки пальцев.

Мышечная маска, движения которой и создает т.н. морщины -индивидуальна сама по себе, но и кожа всегда имеет почти уникальный отпечаток «среды».

Да, с обоими лбами «работали» диспортовыми инъекциями. Заметны усилия гримеров и косметологов, но добиться идеальной тождественности лбов им не удалось.

Александр Невзоров, Telegram

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