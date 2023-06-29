Буданов: ЧВК «Вагнера» больше не будет воевать в Украине 2 29.06.2023, 15:39

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Кирилл Буданов

Миф об устойчивости российского режима разрушен.

Последствиями так называемого мятежа, организованного российской террористической организацией ЧВК «Вагнера», стали компрометация российского руководства и то, что наемники Евгения Пригожина больше не будут воевать против Украины. Об этом начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сказал в комментарии Украинской правде.

«Мы получили компрометацию российского руководства. В очередной раз разрушен миф об устойчивости российского режима. Были нанесены потери военно-космическим силам РФ. А еще – ЧВК Вагнер больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. А это самое эффективное подразделение РФ, которое умело добиваться успеха любой ценой», – сказал Буданов.

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