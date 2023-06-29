В Бресте трехлетний ребенок упал с 9-го этажа 29.06.2023, 18:47

Мальчик выжил.

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования трехлетнего ребенка в Бресте, который 25 июня выпал из окна на 9-м этаже многоквартирного дома, сообщает агентство «Минск-Новости».

Вечером мама укладывала сына спать. Однако ребенок ложиться не хотел, резвился и сказал, что будет спать в комнате с 13-летней сестрой. Для этого он самостоятельно перешел в детскую. Через некоторое время женщина услышала подозрительный звук и побежала за сыном. Ребенка в комнате не оказалось, а окно было открыто. Выглянув на улицу, она увидела сына на земле.

По предварительной информации, мальчик залез на подоконник, в оконном проеме облокотился на москитную сетку и выпал из окна 9-го этажа. После падения ребенок находился в сознании. Прибывшие на помощь медики оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и отвезли в больницу. В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает.

Семья пострадавшего характеризуется положительно. Мама мальчика работает лаборанткой в больнице, сестра учится в школе, отец в день происшествия находился на подработке в Пинске.

В Следственном комитете напомнили, что летом нередки случаи, когда дети выпадают из окон, открытых на проветривание либо настежь, и призвали всегда соблюдать меры безопасности.

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