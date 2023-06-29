закрыть
29 июня 2023, четверг, 20:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

WSJ: В США близки к одобрению передачи Украине ракет ATACMS

  • 29.06.2023, 20:16
WSJ: В США близки к одобрению передачи Украине ракет ATACMS

Ускорение связано с тем, что в России началась внутренняя борьба военного руководства.

Соединенные Штаты Америки близки к тому, чтобы согласовать передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Ускорение такого решения связано с тем, что в России началась внутренняя борьба военного руководства.

Однако в настоящее время и в США и европейские партнеры Украины заявили, что Штаты близки к тому, чтобы украинские военные получили ATACMS.

Еще в прошлом году украинские официальные лица стали призывать Штаты к передаче дальнобойных ракет ATACMS. Благодаря им, украинские воины смогли бы наносить удары по тыловым районам сосредоточения врага. Также для использования такого вооружения у Киева уже есть реактивные системы залпового огня HIMARS.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский