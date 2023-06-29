WSJ: В США близки к одобрению передачи Украине ракет ATACMS 29.06.2023, 20:16

Ускорение связано с тем, что в России началась внутренняя борьба военного руководства.

Соединенные Штаты Америки близки к тому, чтобы согласовать передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Ускорение такого решения связано с тем, что в России началась внутренняя борьба военного руководства.

Однако в настоящее время и в США и европейские партнеры Украины заявили, что Штаты близки к тому, чтобы украинские военные получили ATACMS.

Еще в прошлом году украинские официальные лица стали призывать Штаты к передаче дальнобойных ракет ATACMS. Благодаря им, украинские воины смогли бы наносить удары по тыловым районам сосредоточения врага. Также для использования такого вооружения у Киева уже есть реактивные системы залпового огня HIMARS.

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