Российские добровольцы на бронетехнике вошли в Муром Белгородской области РФ 5 3.06.2023, 9:41

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Кремль бросил против них специальное подразделение «Ахмат».

Российские добровольцы из Легиона «Свобода России» и «Российского добровольческого корпуса» (РДК) продолжают наступление в Белгородской области.

Повстанцы двигаются по пересеченной местности на бронетехнике, устраивая засады в лесных массивах.

Об этом сообщают бойцы РДК, публикуя фото и видео своего наступления.

«РДК снова в пути! Вся Белгородская область стала сначала сплошной прифронтовой полосой, а с недавних пор, полноценной зоной боевых действий. Тут вам не «СВО», а настоящая война!», — сообщает пресс-служба РДК.

Бойцы Легиона «Свобода России» в свою очередь сообщили, что Кремль бросил против них наемников специального подразделения «Ахмад». Добровольцы опубликовали видео из освобожденного ими села Муром Белгородской области.

«Путинские военные продолжают хаотичный обстрел Белгородщины. Пытаясь хоть как-то нанести удар по нашим силам враг огнем заливает населенные пункты, не считаясь с гражданскими потерями.

Уже сегодня были удары артиллерии по населенным пунктам Шебекино, Новая Таволжанка, Муром и другие…

Для проведения информационных операций в район боевых действий переброшено специальное тик-ток подразделение «Ахмат». Это специальные силы, которые используются путинскими генералами исключительно для создания постановочных видео. Маскируясь под воинов Ичкерии эти актеры мастерски умеют имитировать ведение боевых действий и захват населенных пунктов оставаясь при этом глубоко в тылу. Поэтому мы ожидаем уже в ближайшее время постановочных видео в этом стиле от войск режима», — сообщают бойцы Легиона «Свобода России».

Как сообщал сайт Charter97.org, бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

Позже появилась информация, что российские добровольцы вошли в предместья Шебекино.

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