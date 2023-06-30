«Поход» Пригожина обрушил уровень доверия Путину: Кремль получил ошеломляющие данные 30.06.2023, 8:35

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фото: epa

Треть россиян поддерживает главу ЧВК «Вагнер».

После мятежа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в РФ все еще поддерживает почти треть россиян.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин объявил войну Министерству обороны РФ и двинулся на Ростов, а потом и на Москву колонной 25 тысяч вооруженных наемников ЧВК «Вагнер».

Кремль, судя по всему, не ожидал внутреннего бунта, а потому не был готов противостоять любым вооруженным силам на своей территории.

К вечеру 24 июня Пригожин дошел до Москвы, но внезапно отказался захватывать власть и отступил.

С того времени Путин и его команда делают все, чтобы уничтожить имидж главаря ЧВК «Вагнер», однако в реальности мятежного повара все еще поддерживают 29% опрошенных «Левада-центром».

Кроме того, до мятежа 19% респондентов были готовы поддержать Пригожина, если бы он принял участие в президентских выборах 2024 года. После 24 июня доля таких опрошенных снизилась до 10%. Показатели снизились почти вдвое за неделю, однако нулевыми, как пытаются убедить в пресс-службе президента РФ, не стали.

При этом «Медуза» сообщает, что после бунта Пригожина уровень доверия Путину якобы упал на 9–14% (в зависимости от региона).

Эти данные были представлены 29 июня на видеосовещании для российских полпредств и региональных политиков.

Бороться с этим политический блок Кремля планирует прямолинейно - Путин чаще будет появляться на публике.

Подобное падение уровня доверия Путину фиксировали в 2018 году, когда он, вопреки обещаниям, поднял пенсионный возраст: тогда этот показатель рухнул на 12%, однако этот процесс растянулся на несколько месяцев, а не на пару дней.

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