закрыть
30 июня 2023, пятница, 9:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Поход» Пригожина обрушил уровень доверия Путину: Кремль получил ошеломляющие данные

  • 30.06.2023, 8:35
  • 4,948
«Поход» Пригожина обрушил уровень доверия Путину: Кремль получил ошеломляющие данные
фото: epa

Треть россиян поддерживает главу ЧВК «Вагнер».

После мятежа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в РФ все еще поддерживает почти треть россиян.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин объявил войну Министерству обороны РФ и двинулся на Ростов, а потом и на Москву колонной 25 тысяч вооруженных наемников ЧВК «Вагнер».

Кремль, судя по всему, не ожидал внутреннего бунта, а потому не был готов противостоять любым вооруженным силам на своей территории.

К вечеру 24 июня Пригожин дошел до Москвы, но внезапно отказался захватывать власть и отступил.

С того времени Путин и его команда делают все, чтобы уничтожить имидж главаря ЧВК «Вагнер», однако в реальности мятежного повара все еще поддерживают 29% опрошенных «Левада-центром».

Кроме того, до мятежа 19% респондентов были готовы поддержать Пригожина, если бы он принял участие в президентских выборах 2024 года. После 24 июня доля таких опрошенных снизилась до 10%. Показатели снизились почти вдвое за неделю, однако нулевыми, как пытаются убедить в пресс-службе президента РФ, не стали.

При этом «Медуза» сообщает, что после бунта Пригожина уровень доверия Путину якобы упал на 9–14% (в зависимости от региона).

Эти данные были представлены 29 июня на видеосовещании для российских полпредств и региональных политиков.

Бороться с этим политический блок Кремля планирует прямолинейно - Путин чаще будет появляться на публике.

Подобное падение уровня доверия Путину фиксировали в 2018 году, когда он, вопреки обещаниям, поднял пенсионный возраст: тогда этот показатель рухнул на 12%, однако этот процесс растянулся на несколько месяцев, а не на пару дней.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский