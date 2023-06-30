В Беларуси изменили Трудовой кодекс 30.06.2023, 12:03

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Собрали самые важные новшества.

Лукашенко 29 июня 2023 года подписал закон «Об изменении законов по вопросам трудовых отношений». Он корректирует некоторые положения и статьи действующего Трудового кодекса. «Комсомолка» собрала самые важные новшества.

День для диспансеризации

Диспансеризация в Беларуси с 1 января 2023 года проходит по новым правилам и стандартам. Цель диспансеризации – выявить заболевание, если они есть, на ранней стадии, задача пациентов – пройти медосмотр, ответственно отнестись к обследованиям и соблюдать рекомендации медиков.

По действующим нормативам во время диспансеризации в Беларуси выявляют в первую очередь четыре основные неинфекционные болезни: сахарный диабет второго типа, онкология, заболевания системы кровообращения и хронические обструктивные заболевания легких. Согласно подписанного Лукашенко закона «Об изменении законов по вопросам трудовых отношений» работодатель будет обязан освободить работника от работы для прохождения им диспансеризации. Что важно – с сохранением среднего заработка.

То, насколько дней освобождаются работники для диспансеризации, документом четко определено. Сотрудники до 40 лет – на один день раз в три года. Тем, кому больше 40 – один день ежегодно. Два дня раз в году для прохождения диспансеризации будут теперь предоставлять женщинам старше 53 лет и мужчинам старше 58.

Сокращенный рабочий день

По новым правилам, родителю троих и более детей, а также родителю ребенка-инвалида предоставлено право выбора: вместо дополнительного выходного дня в неделю сокращение продолжительности ежедневной работы на один час.

Сколько раз в месяц зарплата

Законом также «предусматривается выплата заработной платы не реже двух раз в месяц всем работникам, в том числе тем, с которыми заключены контракты». Как ранее комментировали в Министерстве труда и социальной защиты эти изменения, способствуют расширению социально-трудовых гарантий работников.

Определенные новшества определил закон и в отношении учащихся работников.

Дистанционная работа, удаленка, чередование

Закон разрешает чередование периодов выполнения работы дистанционно и непосредственно на рабочем месте в организации. Фактически, речь идет о так называемой комбинированной форме трудовой деятельности, что в современных реалиях представляется более чем обоснованным.

Новшества для учащихся работников

Определенные новшества определил закон и в отношении учащихся работников. Теперь все гарантии (к примеру, сокращение рабочего времени, учебные отпуска), предоставляемые лицам при совмещении работы с учебой по направлению нанимателя распространяются и на тех работников, которые обучаются без направления.

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