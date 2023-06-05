В РФ предлагают бороться с беспилотниками с помощью детей и пенсионеров 15 5.06.2023, 14:46

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Их хотят поставить на дежурство на крыши домов.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев предложил задействовать пенсионеров и ветеранов для предупреждения атак беспилотников. Об этом он сказал в интервью изданию Daily Storm.

По его словам, для борьбы с беспилотниками РФ нужно прибегнуть к опыту Второй мировой войны – использовать «народные дружины, аэростаты, а также ставить современные звукоулавливатели, которые в 1914–1945 годах заменяли «слухачи».

«Местная дружина противовоздушной обороны назначалась в конкретный район, были наблюдательные пункты. Гражданские, в том числе и дети, дежурили кто с биноклями, кто с чем, наблюдали небо. Так же боролись с зажигательными гранатами», – сказал Хатылев.

Особенно здесь пригодятся «отставные генералы и полковники при памяти», считает он. Также бывший военачальник предложил внедрить проект использования водометных установок с сильным давлением, которые, по его словам, «сшибают просто эти беспилотники и уничтожают».

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