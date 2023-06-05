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В РФ по радио транслировали паническое «обращение» Путина из-за якобы вторжения ВСУ

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  • 5.06.2023, 15:06
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В РФ по радио транслировали паническое «обращение» Путина из-за якобы вторжения ВСУ

Россиян призвали эвакуироваться вглубь страны.

В Ростовской, Белгородской и Воронежской областях РФ в радиоэфире транслировали «обращение» Владимира Путина, в котором тот призвал россиян эвакуироваться вглубь страны из-за вторжения украинской армии и объявил о мобилизации; местные власти и Кремль заявляют, что это фейк.

Об этом сообщает pravda.com.ua со ссылкой на росСМИ.

«Россияне, сограждане, братья и сестры. Сегодня в 4 утра украинские войска, вооруженные блоком НАТО, с согласия и при поддержке Вашингтона вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей. Наши пограничники и Вооруженные силы дают достойный отпор превосходящим силам агрессора.

На территории Курской, Белгородской, Брянской областей моим указом введено военное положение. Также сегодня подпишу указ о всеобщей мобилизации, поскольку для победы над опасным и коварным врагом нам нужно будет объединить все силы Российской Федерации», — говорилось в радиосообщении. 

Также в обращении жителей Курской, Белгородской, Брянской областей призвали эвакуироваться вглубь территории России. 

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал обращение фейком и заявил, что сейчас контроль над эфиром восстановлен.

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