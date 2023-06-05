«Русский добровольческий корпус» заявил, что полностью контролирует Новую Таволжанку 1 5.06.2023, 19:20

1,132

Оттуда выехали все жители.

«Русский добровольческий корпус» заявил, что полностью контролирует Новую Таволжанку.

«Бойцы «Русского добровольческого корпуса» который день контролируют населенный пункт Новая Таволжанка. Хочу напомнить всем гражданам России, что это не какое-то маленькое заброшенное село — населенный пункт в пять тысяч человек. Сейчас он пуст, здесь находятся только бойцы «Русского добровольческого корпуса». Другой власти в этом регионе нет», — заявил представитель РДК.

Он добавил, что «раз господин Гладков не может контролировать свою подшефную территорию», то бойцы будут разговаривать «только с его руководителями, которые находятся в Москве».

Власти Белгородской области официально не комментировали эту информацию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».