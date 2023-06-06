Украина хочет созвать Совбез ООН 10 6.06.2023, 14:17

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Киев призывает международное сообщество осудить российский теракт на Каховской ГЭС.

Украина намерена созвать срочное заседание Совет Безопасности ООН из-за подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

«По итогам заседания СНБО утром 6 июня был согласован предложенный министром иностранных дел Дмитрием Кулебой перечень действий МИД Украины в контексте реагирования, который, в частности, включает созыв Украиной срочного заседания Совета Безопасности ООН и вынесение вопроса российского теракта на заседание Совета управляющих МАГАТЭ, а также задействование механизма гражданской защиты Европейского Союза», - говорится в сообщении.

МИД призывает страны Группы Семи и ЕС безотлагательно рассмотреть наложение на Россию новых дальновидных санкций, в частности, на российскую ракетную индустрию и атомную отрасль.

«Рассматриваем подрыв дамбы Каховской ГЭС со стороны РФ как террористический акт против украинской критической инфраструктуры, цель которой нанести максимально большое количество жертв и разрушений», - говорится в заявлении

В МИД отмечают, что теракт на Каховской ГЭС ранее оживленно обсуждали на уровне оккупационных сил в Херсонской области и пропагандистов на российском телевидении. Это свидетельствует о его предварительной планировке.

«Подрыв дамбы Каховской ГЭС - техногенный и экологический терроризм, крупнейшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия, очередное проявление геноцида России против украинцев. Это ответ Кремля странам, призывающим к мирным переговорам с РФ», - отмечают в ведомстве.

Так, из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище может возникнуть опасность инцидента на другом объекте критической инфраструктуры, оккупированном россиянами - Запорожской АЭС.

Учитывая это, Украина призывает международное сообщество решительно осудить российский теракт на Каховской ГЭС.

Кроме того, техногенное преступление России подтверждает высокую актуальность украинской формулы мира. Поэтому МИД призывает международных партнеров как можно быстрее присоединиться к ее воплощению, в частности, пунктов по противодействию экоциду, ядерной и энергетической безопасности.

В ведомстве подчеркивают, что Россия должна будет возместить все последствия своего преступления - как для людей, так и инфраструктуры и окружающей среды.

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