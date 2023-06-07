Подрыв Россией Каховской ГЭС: главные последствия 7 7.06.2023, 7:49

15,326

Новый «Чернобыль» будет гораздо более мощным.

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В соответствии с Женевской конвенцией, разрушение гидроэлектростанции считается оружием массового поражения и военным преступлением. По факту подрыва оккупантами плотины Офисом генерального прокурора уже начато расследование по статье экоцид. Какие последствия несет за собой очередное варварское преступление страны-агрессора, выяснял «Апостроф».

Вода не задержится

В результате подрыва разрушены 11 из 28 водосливных затворов плотины Каховской ГЭС, ширина пробоя – 177 метров. Всего ширина участка дамбы с затворами – 447 метров. Как уже заявили в харьковском «Укргидропроекте», который разрабатывал данное гидротехническое сооружение, ГЭС восстановлению не подлежит. Под угрозой затопления находится около 80 населенных пунктов, как на левом, так и на правом берегах Днепра. Также будут затоплены острова Корабел и Гидропарк в Херсоне.

«Максимальный подъем воды – в населенных пунктах, которые находятся в непосредственной близости от Каховской ГЭС. Дальше вода будет растекаться по берегам, и в районе Херсона, в местах расположения прибрежных жилых зданий и производственных объектов подъем воды ожидается 1,5-2 метра», – рассказывает «Апострофу» гидрогеолог, руководитель компании «Центр ГИС аналитик» Алексей Ищук.

По прогнозам Укргидроэнерго, в течение четырех ближайших дней Каховское водохранилище будет осушено, и вода останется только в природном русле Днепра.

Надо отметить, что на участке от Каховской ГЭС до Херсона - это 60 км - Днепр течет в своих естественных берегах (от границы с Беларусью до Новой Каховки река зарегулирована каскадом водохранилищ), и глубина реки в среднем составляет 6 метров. То есть приблизительно такой уровень воды и должен остаться на месте осушенного Каховского водохранилища.

«В затопленных населенных пунктах вода, достигнув максимума, начнет спадать, и все придет в норму. Причем быстро – учитывая жаркую погоду. Так что затопление домов – не самая большая проблема из множества тех, которые ожидают Украину из-за разрушения Каховской ГЭС», – говорит «Апострофу» директор общественной организации «Экодия» Наталья Гозак.

Атомная опасность

Главная проблема – это возможное прекращение подачи воды для охлаждения реакторов крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции. Высота дамбы Каховского водохранилища – 16,6 метров и, соответственно, на приблизительно такой уровень воды и были рассчитаны водоемы-охладители. Теперь уровень воды неизбежно понизится минимум на 10 метров.

«Подобные риски изучались еще в феврале, когда оккупанты наполняли Северо-Крымский канал, и уровень воды в Каховском водохранилище упал до уровня 13,7 метров. Но потом, в результате длительного весеннего паводка уровень восстановился до нормы. Сейчас бассейны и пруды при ЗАЭС заполнены, есть резервные источники, есть мобильные насосные станции, которые позволяют качать воду за несколько километров. Так что воды для охлаждения реакторов пока хватает. Тем более что они 11 сентября 2022 года были остановлены, а для охлаждения остановленных реакторов воды необходимо на порядок меньше», – рассказывает «Апострофу» эксперт по вопросам ядерной безопасности Ольга Кошарная.

Но в данном случае главным словом является «пока». И это вызывает понятные опасения. Учитывая, к тому же, что Запорожская АЭС сейчас находится в руках российских террористов.

«Откуда резервные водоемы ЗАЭС пополняют свой запас воды? Из Каховского водохранилища. На некоторое время резерва хватит, а что дальше? Во всяком случае, надо готовиться к самому худшему сценарию – возможной аварии с обезвоживанием активной зоны реактора, разгерметизации и выбросу в окружающую среду радионуклидов. Авария на Фукусиме была вызвана как раз отказом систем аварийного охлаждения. Еще раз повторю – надо готовиться к худшему. А как – не знаю, учитывая, что станция под контролем орков», – говорит «Апострофу» профессор кафедры АЭС Одесского национального политехнического университета Сергей Барбашев.

Стоит отметить, что этот теракт россия готовила не один день, поскольку незадолго до подрыва Каховской ГЭС оккупанты подняли уровень воды в Каховском водохранилище до рекордных 17,5 м.

Водное голодание

Еще одна большая проблема: Каховское водохранилище являлось главным источником питьевой воды для Запорожской, Херсонской, части Николаевской и Днепропетровской областей, а также воды для нужд сельского хозяйства. И теперь с питьевой водой возникнет огромный дефицит.

«Оголяются водозаборы, без воды остаются огромные территории и множество населенных пунктов. Это такие крупные города, как Херсон, Николаев, Новая Каховка, Каховка, Кривой Рог, Никополь, Марганец. Не говоря уж о небольших городках и селах. Будут обезвожены колодцы и скважины. Это катастрофа, надо срочно искать альтернативные источники, решать проблему водоснабжения», – говорит «Апострофу» директор Института водных проблем НАН Украины Михаил Ромащенко.

По его словам, раньше ежегодный забор воды из Каховского водохранилища для нужд региона составлял до 8 млрд кубометров. Для сравнения – в Крым по каналу уходило максимум 2 млрд кубов. Кстати, из-за подрыва оккупантами дамбы аннексированный полуостров надолго остался без воды.

«Остановятся поставки воды в системы орошения полей. Причем в основном – на оккупированных землях. Без питьевой воды останутся многие города и деревни, которые потребляют ее с Каховского канала, в том числе Бердянск и Мариуполь», – говорит Михаил Ромащенко.

В ближайшее время регион ждет экологическая катастрофа.

«Вода уйдет, обнажив дно водохранилища. Там будут гнить водоросли, рыба, различная биомасса. Затем, через какое-то время, высохшие берега начнут превращаться в пустыню. Со всеми климатическими последствиями: уменьшение осадков, пылевые бури, подъем температуры в регионе», – говорит эколог Наталья Гозак.

Впрочем, проблемы с водой и экологической катастрофой могут стать не актуальными, если не будет решена главная проблема – с Запорожской атомной электростанцией. Тогда не только Украина, но и вся Европа рискует получить новый Чернобыль. Но гораздо более мощный.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».