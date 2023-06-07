«Кошелек» Лукашенко проиграл дело о снятии санкций ЕС 4 7.06.2023, 12:19

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Санкционный режим в отношении диктатора остается в силе.

Бизнесмен Александр Шакутин, попавший под санкции Евросоюза как «кошелек» диктатора Лукашенко, проиграл дело в общем суде ЕС о снятии санкций против него. Об этом сообщает журналист RFE/RL Рикард Йозвяк.

«Хорошая победа для ЕС, поскольку санкционный режим в отношении Беларуси остается в силе, а доказательства, связывающие его с Лукашенко, остаются вескими», – написал он в твиттер.

По информации Йозвяка, сегодня или в конце этой недели может быть дан «зеленый свет» 11-му пакету санкций ЕС в отношении России.

«Но все еще остаются вопросы, которые необходимо сгладить, в частности, по борьбе с обходом и так называемому «позорному списку», – отметил он.

Напомним, ранее «депутаты» «палаты представителей» Национального собрания Светлана Любецкая, Александр Омельянюк, Олег Гайдукевич и заместитель председателя Белтелерадиокомпании Сергей Гусаченко, тоже оспаривали введенные против них санкции Европейского союза, но Европейский суд отклонил их иски.

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