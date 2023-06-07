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Захарова рассказала о «золотом миллиарде», который «хочет сократить население Земли»

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  • 7.06.2023, 15:53
  • 7,394
Захарова рассказала о «золотом миллиарде», который «хочет сократить население Земли»

МИД РФ скатился до конспирологических бредней.

Сторонники идеи «золотого миллиарда» в стремлении сократить население Земли, которое они никогда не скрывали, дошли до Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представительница российской дипломатии во время брифинга пересказала конспирологическую теорию, придуманную в СССР в 1970-е годы. Она гласит, что «тайные элиты западных стран» якобы хотят сократить население Земли.

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