Российский депутат отправился на войну в Украине, чтобы не сидеть 9 лет за убийство жены 3 7.06.2023, 16:40

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Александр Хаконов вступил в ЧВК.

В Красноярском крае РФ бывший депутат Тасеевского районного совета Александр Хаконов сбежал на войну в составе ЧВК после того, как суд приговорил его к девяти годам и восьми месяцам колонии строго режима за убийство жены.

Об этом пишет портал NGS24 со ссылкой на информированный источник. По версии следствия, Хаконов убил жену 28 марта 2022 года во время распития алкоголя. «Мужчина, разгневанный высказываниями в свой адрес, схватил нож и нанес жене удары в область грудной клетки. От полученных ранений она сразу скончалась», — рассказали в прокуратуре.

Как уточняется в тексте решения суда, перед этим Хаконов предложил жене заняться сексом, но «супруга отказалась и стала его унижать как мужчину, из-за чего они поссорились». После убийства 51-летний экс-депутат решил избавиться от тела 35-летней супруги и вынес его в лес. Там он оставил его возле свалки, присыпав ветками и снегом.

29 марта он заявил в полицию о пропаже жены. По его словам, она якобы ушла из дома и не вернулась. Тело женщины нашли 1 апреля, а позднее экс-депутат сознался в убийстве.

«В жалобах на приговор мужчина оправдывал убийство «психологической наукой»: всему виною аффект, вызванный тяжким оскорблением со стороны жены. Тяжело оскорбленный, он не контролировал свое поведение. Просил суд смягчить приговор и учесть в заслуги благотворительную деятельность», — отметили в прокуратуре.

По словам источника, после объявления судом приговора Хаконов, находясь в СИЗО, решил вступить в ЧВК. Однако в какую именно, собеседник издания не уточнил. Экс-депутат уже отправился на фронт и избежал наказания, добавил он.

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