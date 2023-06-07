Пригожин заявил о планах Минобороны РФ ударить ядерным оружием по Белгородской области 12 7.06.2023, 18:20

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Евгений Пригожин

Глава ЧВК «Вагнер» рассказал, почему РФ может ударить по своей территории.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин продолжает пикировку с Министерством обороны РФ, обвиняя ведомство в рассмотрении плана нанесения тактического ядерного удара по территории России.

По словам Пригожина, ранее предлагавшего уволить министра Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, целью ядерной провокации может стать Белгородская область, которая с мая подвергается атакам диверсантов из Украины.

«Я боюсь, как бы у них ни было паскудной мысли ядерную бомбочку на свою территорию кинуть. И не потому ли мы отступаем в Белгородской области, давая им продвигаться, что по чужой [территории] кидать страшно, а по своей кинем — покажем, какие мы красавчики психически больные. Глядишь, и ВСУ будут стоять в какой-нибудь деревеньке, а мы там, типа, тактическим ядерным оружием [ударим]», — заявил Пригожин.

Что касается применения такого оружия по территории иностранного государства, глава «вагнеровцев» уверен, что руководство Минобороны РФ на это не решится, опасаясь зеркального ответа. «Если мы кинем ядерную бомбу по иностранному государству, то нам накидают точно таких же», — пояснил он.

Белгородская область уже больше недели подвергается массированным обстрелам и рейдам диверсантов. Самый мощный удар пришелся на населенные пункты на границе с Украиной, среди которых Шебекино и Новая Таволжанка. Ранее оттуда эвакуировали гражданское население, а Пригожин обещал отправить в регион своих наемников, если Минобороны РФ не исправит ситуацию.

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