Сенат Швейцарии разрешил реэкспорт вооружений в Украину 8.06.2023, 4:51

Теперь поправку должна рассмотреть вторая палата парламента.

Сенат Швейцарии (Совет кантонов) одобрил поправку в законе, согласно которой реэкспорт швейцарского оружия в страны, вовлеченные в военные конфликты, не противоречит концепции нейтралитета страны и должен быть при определенных условиях разрешен. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Сената, опубликованном в среду, 7 июня.

За соответствующее решение проголосовали 22 сенатора, против - 17, еще четверо воздержались.

Сейчас все страны, покупающие швейцарское оружие, подписывают обязательство не экспортировать его без разрешения производителя. Совет кантонов решил, что странам-импортерам, которые «разделяют швейцарские ценности», можно позволить перепродавать оружие через пять лет без согласия Швейцарии. Перепродавать оружие можно и в страны, которые участвуют в военных конфликтах, но при условии, что они тем самым обеспечивают самооборону.

Теперь поправку должна рассмотреть вторая палата парламента - Национальный совет Швейцарии. 2 июня она отклонила ее.

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