Зеленский внезапно прибыл в затопленный Херсон

Зеленский внезапно прибыл в затопленный Херсон1
- 8.06.2023, 12:17
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Президент Украины посетил переправу, на которой проводится эвакуация.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Херсонскую область. Где он провел координационное совещание по ликвидации последствий взрыва дамбы Каховской ГЭС.
Как сообщает Telegram-канал главы украинского государства.
«Многие важные вопросы: оперативная обстановка в области, которая сложилась в результате катастрофы, эвакуация населения из потенциальных зон затопления, ликвидация чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом плотины, организация жизнеобеспечения затопленных территорий», - написал Зеленский.
По его словам, также на совещании обсудили перспективы возобновления экосистемы региона и оперативная военная обстановка в зоне техногенной катастрофы.
«Важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу по компенсации убытков или релокации предприятий в пределах Херсонщины», - отметил президент Украины.
Зеленский посетил переправу, на которой проводится эвакуация
Как впоследствии сообщил президент Украины, он в Херсоне посетил переправу, на которой проводится эвакуация населения с подтопленных территорий.
«Наша задача - максимально защитить жизнь и помочь людям. Спасибо спасателям и волонтерам! Спасибо всем, кто вовлечен в эту работу!» - написал Зеленский.
Подрыв Каховской ГЭС
Напомним, что в результате подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС уровень воды в Каховском водохранилище уменьшился почти на метр.
На сегодняшнее утро под водой находится 600 квадратных километров Херсонской области. Эвакуация людей из зоны катастрофы продолжается.
Так, с опасных территорий эвакуированы уже 1999 человек, больше всего эвакуировали из микрорайона «Корабел» (г. Херсон).
Также есть затопления в Николаевской области. Речь идет о Снегиревской общине (11 населенных) пунктов.
Тем временем в Днепропетровской области, а именно в Никопольском районе, остановились два водоканала в связи с критическим падением уровня воды в Каховском водохранилище.