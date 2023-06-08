Расследователи: Сын Шойгу — музыкант-жулик, который накручивает себе просмотры 10 8.06.2023, 17:01

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За несколько дней до начала войны он завел TikTok с каверами известных песен.

Сын министра обороны России Сергея Шойгу — Данила Сергеевич Шебунов — в 19 лет является бизнесменом, а также начинает строить карьеру в шоу-бизнесе, выяснила команда расследователей Алексея Навального. За несколько дней до начала войны он завел TikTok с каверами известных песен.

Молодой человек выступает под псевдонимом Шеба (или Sheba Singer).

Вот, что, например, он публиковал в день начала войны:

У исполнителя уже записана пара клипов, однако, как обращают внимание расследователи, на обоих «бессовестно накручены десятки тысяч просмотров» (хотя на Шебу подписаны всего 600 человек).

Также команда Навального обратила внимание, что за четыре дня до объявления мобилизации сын Шойгу поехал в отпуск в Турцию вместе со своим музыкальным продюсером.

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