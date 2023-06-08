BYPOL потерял доступ к своему YouTube-каналу и социальным сетям 22 8.06.2023, 20:26

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Александр Азаров

Также глава BYPOL Азаров сообщил об увольнении ряда сотрудников.

Глава BYPOL, бывший начальник 3-го управления ГУБОПиК Александр Азаров записал видео, из которого общественность узнала, что организация бывших силовиков потеряла доступ к своему YouTube-каналу и аккаунтам в социальных сетях. Виноват в этом, по словам Азарова, бывший сотрудник BYPOL Матвей Купрейчик, который ранее отказался пройти проверку на полиграфе.

По словам Азарова, администратор социальных сетей в какой-то момент отказался проходить полиграф, после чего был уволен «как утративший доверие».

Как добавил Азаров, недавно Матвей Купрейчик вместе с «группой лиц» отказался пройти проверку на полиграфе. После этого насчет их возникло подозрение, в результате чего «группа лиц» была уволена из BYPOL на основании «недоверия и подозрений».

После этого Азаров пафосно объясняет важность BYPOL и обращается к общественности с просьбой написать Матвею Купрейчику и потребовать от него все вернуть.

Матвей Купрейчик — бывший старший оперуполномоченный ОНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома, старший лейтенант милиции. Стоял у истоков создания BYPOL вместе с Андреем Остаповичем, Игорем Лобаном и Владимиром Жигарем.

В Telegram-канале BYPOL вечером 8 июня заявили, что Александр Азаров не является и никогда не был основателем либо руководителем «Объединения силовиков Беларуси BYPOL». Также там написали, что он и Станислав Лупоносов исключены из организации.

«Объединение силовиков Беларуси (ОСБ) BYPOL, во избежание недоразумений вынуждено довести следующую информацию. Александр Азаров не является и никогда не был основателем либо руководителем ОСБ BYPOL, которое было образовано 20 октября 2020 года. Фонд BYPOL был создан 26 мая 2021 года в качестве технического элемента функционирования ОСБ BYPOL, А.Азаров был назначен ее президентом для выполнения формальных функций. Также указанное лицо являлось одной из «медийных персон» BYPOL. Коллектив ОСБ BYPOL не выдвигал кандидатуру А.Азарова в качестве представителя Объединённого Переходного Кабинета Беларуси. В указанном представительстве кроме А.Азарова другие сотрудники ОСБ BYPOL не состоят.

В настоящее время сотрудниками ОСБ BYPOL проводится внутреннее разбирательство в отношении правомерности и целесообразности ряда финансовых операций вышеуказанного фонда (надеемся вы поняли, что скрывается за этой «обтекаемой» фразой). При этом номинальные учредители фонда BYPOL - А.Азаров и С.Лупоносов в нарушение нормативных документов отказываются предоставлять финансовую отчётность, даже по письменным запросам официальных членов правления фонда. Вот уже 4 дня самоназначенный «руководитель «Байпола» скрывается от коллектива, не является в офис, пытается рассылать в СМИ недостоверную информацию в отношении сотрудников ОСБ BYPOL.

В связи с продолжением А.Азаровым и С.Лупоносовым деструктивной деятельности, выявленными нарушениями с их стороны требований безопасности, 07.06.2023 коллективом Объединения силовиков Беларуси BYPOL принято решение об исключении указанных лиц из состава данной общественной организации», - говорится в сообщении.

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