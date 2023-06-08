В BYPOL завили, что исключили Азарова из организации 10 8.06.2023, 22:19

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Александр Азаров

В связи с «продолжением деструктивной деятельности».

В телеграм-канале BYPOL заявили, что Александр Азаров не является и никогда не был основателем либо руководителем Объединения силовиков Беларуси BYPOL. Также там написали, что он и Станислав Лупоносов исключены из организации.

«Александр Азаров не является и никогда не был основателем либо руководителем ОСБ BYPOL, которое было образовано 20 октября 2020 года. Фонд BYPOL был создан 26 мая 2021 года в качестве технического элемента функционирования ОСБ BYPOL, Азаров был назначен ее президентом для выполнения формальных функций. Также указанное лицо являлось одной из „медийных персон“ BYPOL. Коллектив ОСБ BYPOL не выдвигал кандидатуру Азарова в качестве представителя Объединенного переходного кабинета Беларуси. В указанном представительстве другие сотрудники ОСБ BYPOL не состоят», — говорится в сообщении.

Утверждается, что сейчас сотрудниками ОСБ BYPOL проводится «внутреннее разбирательство в отношении правомерности и целесообразности ряда финансовых операций вышеуказанного фонда».

Так же сказано, что Азаров и Лупоносов «в нарушение нормативных документов отказываются предоставлять финансовую отчетность, даже по письменным запросам официальных членов правления фонда». «Вот уже 4 дня самоназначенный „руководитель „Байпола““ скрывается от коллектива, не является в офис, пытается рассылать в СМИ недостоверную информацию в отношении сотрудников ОСБ BYPOL», — говорится в сообщении.

«Мы не хотели выносить указанные проблемные вопросы за пределы коллектива ОСБ BYPOL. В целях недопущения дискредитации Объединенного переходного кабинета Беларуси, представителем которого Азаров пока является, и иных белорусских демократических структур письменно проинформировали о сложившейся ситуации Офис Светланы Тихановской и ОПКБ. Однако, насколько нам известно, Азаров отказался услышать „голос разума“ и конструктивно сотрудничать по цивилизованному урегулированию ситуации», — утверждается там же.

«В связи с продолжением Азаровым и Лупоносовым деструктивной деятельности, выявленными нарушениями с их стороны требований безопасности, 7 июня коллективом Объединения силовиков Беларуси BYPOL принято решение об исключении указанных лиц из состава данной общественной организации», — заключили не указавшие себя авторы.

Напомним, ранее Александр Азаров заявил, что из BYPOL была уволена группа сотрудников в связи с отказом пройти полиграф. Среди них Матвей Купрейчик. Утверждается, что он забрал себе доступ к соцсетям объединения.

В комментарии «Зеркалу» Матвей Купрейчик подтвердил, что запись опубликовал он и «уволенные сотрудники» (очевидно, Азаровым) BYPOL.

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