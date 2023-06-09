The Washington Post: Украинские военные начали решающее контрнаступление 9.06.2023, 9:45

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ВСУ могут перерезать «сухопутный мост» между РФ и оккупированным Крымом.

Силы обороны Украины начали долгожданное контрнаступление против оккупационной армии России. Таким образом открыт решающий этап в войне, направленный на восстановление территориального суверенитета Украины.

Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на четырех украинских военнослужащих, которые говорили на условиях анонимности. Отмечается, что в ночь на среду, 7 июня, специализированные ударные подразделения, вооруженные западным оружием и обученные тактике НАТО, усилили удары по передовым позициям на юго-востоке страны.

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские силы пытались прорвать позиции российской армии в Запорожской области, используя до 1500 военнослужащих и 150 единиц бронетехники.

Как отметило издание, Запорожская область долгое время считалась наиболее стратегическим и вероятным местом новой украинской кампании.

«Прорываясь на юг через поля региона, киевские силы могли бы перерезать «сухопутный мост» между материковой частью России и оккупированным Крымом, перерезав важные российские пути снабжения. Они также могут попытаться освободить город Мелитополь, который Россия сделала оккупированной столицей региона, и Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция», – пишет издание.

При этом отмечается, что представитель украинских воинских частей Валерий Шершень подтвердил «повышение активности» в Запорожской области, но добавил, что «не сказал бы, что это что-то серьезное».

Напомним: 8 июня в Минобороны также намекнули на наступление Вооруженных сил на Запорожском направлении.

«Идут бои за Большую Новоселку на Новопавловском направлении. На Запорожском направлении в районе Орехова враг в активной обороне», – написала заместитель министра Анна Маляр.

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