Грета Тунберг потребовала наказать Россию за подрыв Каховской ГЭС 9.06.2023, 10:06

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Грета Тунберг

Кремль совершил экоцид в Украине.

Уничтожив дамбу Каховской ГЭС, Россия повлекла за собой экоцид, за что обязательно должна быть наказана.

Об этом на своей странице в сети «Твиттер» написала шведская эко-активистка Грета Тунберг.

«Этот экоцид - продолжение неоправданного полномасштабного вторжения России в Украину. Это - еще одно преступление, отнявшее у мира язык. Наши взгляды снова прикованы к России, которая должна быть привлечена к ответственности за свои преступления», - написала Тунберг.

Как сообщал сайт Charter97.org, утром 6 июня стало известно, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. В результате взрыва полностью разрушен машинный зал, станция не подлежит восстановлению.

В регионе начата эвакуация. Затопить может 80 населенных пунктов. В общей сложности в критической зоне на правом берегу Днепра находятся 16 тыс. человек.

Подрыв Каховской ГЭС угрожает временно оккупированной Запорожской атомной станции, однако ситуация сейчас под контролем. Также подрыв может вызвать дисбаланс в энергосистеме Украины. Поля на юге Украины могут превратиться в пустыню.

По данным украинской разведки, никто кроме России не имел технической возможности взорвать ГЭС. Издание NYT опросил экспертов и тоже пришло к выводу, что станцию взорвали изнутри. В телеграмм-канале 205 мотострелковой бригады РФ, подозреваемой в подрыве дамбы, о минировании ГЭС и возможности подрыва писали еще в октябре 2022 года.

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