Добровольцы, которые прошли подготовку в BYPOL, потребовали от Азарова прекратить распространять ложь 4 9.06.2023, 10:44

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Также спецподразделение требует отчитаться о финансах.

В соцсетях BYPOL появилось видеообращение добровольцев из спецподразделения «Атом». Они потребовали от Александра Азарова «прекратить распространять ложь» и отчитаться о финансах.

«Мы белорусские добровольцы спецподразделения BYPOL «Атом», входящие в состав вооруженных сил Украины. Большая часть подразделения сейчас находится на боевых позициях. Меня зовут Нил. Требуем от уже бывшего представителя BYPOL Александра Азарова прекратить распространение в СМИ лжи о сотрудниках белорусского объединения силовых структур BYPOL, а также немедленно обнародовать всю финансовую документацию о деятельности организации и возместить причиненный ущерб», — говорится в заявлении добровольцев.

Отряд «Атом» — подразделение в составе добровольческого полка Калиновского, сформированное в феврале 2023 года в ходе российского вторжения на Украину. В подразделении служат добровольцы, прошедшие специальную военную подготовку в BYPOL.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, в Telegram-канале BYPOL заявили, что Александр Азаров не является и никогда не был основателем либо руководителем Объединения силовиков Беларуси BYPOL. Также там написали, что он и Станислав Лупоносов исключены из организации.

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