Российская ПВО устроила взрыв в жилом квартале Воронежа

Российская ПВО устроила взрыв в жилом квартале Воронежа3
- 9.06.2023, 11:21
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Сбивали беспилотник, летевший в сторону военного аэродрома.
Беспилотник сегодня упал в российском Воронеже, сообщил губернатор региона.
Российская ПВО «приземлила» сегодня беспилотник со взрывчаткой в Воронеже
БПЛА врезался в жилой дом. Повреждены несколько квартир, сообщил губернатор региона.
Других официальных подробностей происшествия пока не сообщается. На месте работают специальные службы.
По информации телеграм-каналов, беспилотник летел в сторону авиационного завода или аэродрома. Против него были задействованы средства радиоэлектронной борьбы. Аппарат сбился с курса и врезался в дом.