Российская ПВО устроила взрыв в жилом квартале Воронежа 3 9.06.2023, 11:21

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Сбивали беспилотник, летевший в сторону военного аэродрома.

Беспилотник сегодня упал в российском Воронеже, сообщил губернатор региона.

Российская ПВО «приземлила» сегодня беспилотник со взрывчаткой в Воронеже

БПЛА врезался в жилой дом. Повреждены несколько квартир, сообщил губернатор региона.

Других официальных подробностей происшествия пока не сообщается. На месте работают специальные службы.

По информации телеграм-каналов, беспилотник летел в сторону авиационного завода или аэродрома. Против него были задействованы средства радиоэлектронной борьбы. Аппарат сбился с курса и врезался в дом.

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