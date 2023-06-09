«Началось окружение, потеряны несколько позиций»: россиян охватила паника из-за контрнаступления ВСУ 3 9.06.2023, 11:39

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Российские «военкоры» сообщают о прорыве на Запорожском направлении.

В российских телеграм-каналах царят панические настроения по поводу активизации Сил обороны Украины на фронте.

Особенно они тревожатся за Запорожское направление, где этой ночью у ВСУ были серьезные успехи.

О потере под Запорожьем россиянами нескольких свои позиций сообщил утром 9 июня Z-военкор, пропагандист Семен Пегов, передает dialog.ua.

Он уверяет, что ночью ВСУ накрыли первую линию обороны ВС РФ на участке Орехов - Токмак артиллерией, после чего продвинулись вперед.

«Срочно. Обстановка по Запорожью… Противник к ночи снова усилил наступательные действия. Всю ночь продолжались бои, в результате которых врагу при массированной поддержке артиллерии и бронетехники удалось занять несколько позиций», - пожаловался пропагандист.

Он уверяет, что на данном направлении российская армия оказалась под угрозой окружения. Отметим, что подтверждения информации от украинской стороны на данный момент нет.

Судя по сообщениям с фронта, контрнаступление Украины вступило в горячую фазу. Однако, отмечают эксперты, основные силы ВСУ еще не бросили. Они продолжают небольшими группами прощупывать фронт, ища слабые места российской обороны.

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