В Варшаве показали сильный спектакль о протестах в Беларуси 9.06.2023, 11:43

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«Море Кристины» рассказывает о простых белорусах, бросивших вызов режиму.

В Варшаве показали спектакль «Море Кристины», посвященный первым дням протестов в Беларуси.

Показ спектакля состоялся 4 июня в театре TR Warszawa. В постановке звучат белорусский, русский, украинский и польский языки. Спектакль представила команда белорусского Team Theatre.

«Сегодня, когда Украина больше года охвачена войной, убивающей тысячи людей, нельзя забывать и о другой — «тихой» войне в Беларуси, которая длится вот уже третий год.

О войне диктатора Лукашенко с собственным народом.

Новая белорусская пьеса «Море Кристины» рассказывает о первых днях протестов в Беларуси в 2020 году, с которых началась эта война.

Герои пьесы, выступившие против украденных выборов, и попавшие за решетку, сталкиваются в жестоком конфликте с силовиками — слугами диктатора. Герои проходят через жуткие пытки и издевательства, в то время, как для милиционеров это — обычный рабочий день

День, в который белорусское общество расколола надвое глубокая пропасть», — так рассказывают о спектакле сами актеры.

Актерский состав спекталя — Игорь и Валерия Сиговы, Алексей Сапрыкин, Николай Стонька, Влад Федукович, Максим Шишко, Дарья Новик, Мария Петрович, Андрей Бордухаев-Орел. Режиссер — Андрей Новик, драматург — Сергей Гирит.

«Море Кристины» — очень честный спектакль о событиях августа 2020 года в Беларуси. На мой взгляд, это самая сильная театральная постановка об этом страшном времени. Ты словно переносишься в тюрьму на Окрестина, проходишь через пытки и избиения, слышишь крики охранников, их чудовищные и циничные разговоры. Испытываешь боль, унижение, задыхаешься в переполненной камере от хлорки, везде кровь… Но знаешь, что все не зря, что свободу нужно отстаивать и твой выход на улицу был неизбежен, потому что жить по-прежнему невозможно.

Смотреть тяжело, но надо. И обязательно нужно показать миру. Чтобы понимали», — написала после премьеры спектакля главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

«Я ожидал именно такого спектакля. Честного перед своими, чтобы поняли и чужие.

Как ни странно, на свежих трагедиях довольно легко делать зрелища. Страшного материала так много и такого накала, что немного его оформишь — и готов продукт для «поплакать и посочувствовать». Это как выразить «глубокую обеспокоенность».

А вот чтобы как проникающее ранение — для этого нужна искренность и боль переживаний, а не штамповка.

«Море Кристины» в постановке белорусского Team Theatre на сцене варшавского театра TR — это первое художественное осмысление событий 2020 года, которое я принял. Говорю только о своем восприятии.

А после спектакля узнал, что он был поставлен за 10 (!) репетиций, вообще без бюджета, без зарплат интернациональной команде, на волонтерских началах.

Его назвали читкой, но это уже готовый полноценный спектакль.

Не смею (ведь не критик) говорить об актерской игре и выделять фамилии — их запоминаешь всех и каждого. И помнишь...

Они все потрясающие, как и их режиссер, как и автор текста.

Энтузиазм волонтерского театра, конечно же, достоин уважения и восхищения, но этот спектакль и этот театр должны увидеть в других странах, особенно тех, кто может поставить хоть какой-то заслон злу. Мы можем этому поспособствовать.

Поддержите театр, помогите им быть услышанными!» — написал лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

Поддержать команду Team Theatre можно по ссылке.

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