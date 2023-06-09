По дому в Воронеже ударил дрон, подобный российско-иранскому «Герань-2» 4 9.06.2023, 12:44

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Момент атаки показали на видео.

Сегодня в центре Воронежа на улице Белинского беспилотный летательный аппарат упал на многоквартирный жилой дом.

Этот момент сняли местные жители на свои мобильные телефоны, после чего выложили в Сеть, передает dialog.ua.

В результате ЧП пострадали как минимум два гражданских, которых посекло осколками оконных стекол.

Стоит отметить, что российские СМИ пока воздерживаются от обвинений ВСУ в ударе по Воронежу. Также российская сторона пока не показала обломки беспилотника.

И неудивительно: в Сети появились видеоматериалы, снятые непосредственно в момент удара БПЛА по жилому дому.

В ТГ-каналах утверждают, что при более детальном рассмотрении видно, что это летательный аппарат подобен российской «Герани-2», которые производятся в Иране и которые ВС РФ активно применяют при атаке на Украину.

Судя по всему, инцидент в Воронеже - это либо внештатная ситуация, которая произошла у российских военных (потеря управления), либо неудачная провокация с целью обвинения ВСУ.

Напомним, сегодня в Воронеже беспилотник попал в жилую многоэтажку прямо возле церкви, есть пострадавшие.

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