Дошли до сакрального

Дошли до сакрального1
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 9.06.2023, 13:47
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Россия наконец-то начала бомбить Воронеж.
«СВО» рано или поздно должна была дойти до сакрального - «бомбить Воронеж».
Утром беспилотник врезался там в жилой дом. Взрыв повредил не только многоэтажку, но и вызвал пожар на крыше в доме напротив. Однако жильцам удалось потушить его самим.
Спецслужбы РФ рассматривают несколько вариантов целей упавшего беспилотника.
Помимо аэродрома «Балтимор» (в 4,5 км от места падения), в 3,5 км от дома по улице Белинского находится Воронежский авиазавод ПАО ВАСО.
Но пресс-Песков уже заявил, что «киевский режим продолжает атаки на жилую инфраструктуру, на жилые дома» и «мы продолжаем борьбу и спецоперацию».
«Троих человек посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались», - сообщил губернатор Гусев. Жителям будет оказана поддержка, власти региона проведут срочное совещание по разбору инцидента. Решатся вопрос о расселении подъезда или всего дома.
Но лучшей поддержкой жителей - и Воронежа, и всех россиян - было бы немедленное прекращение бессмысленной и беспощадной авантюры.
Телеграм-канал «СерпомПо»