Рота россиян бросила свои позиции и бежала под ударами ВСУ 3 9.06.2023, 14:17

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Видеофакт.

В ходе контрнаступления украинской армии удалось прорвать позиции войск РФ на нескольких направлениях.

На одном из участков фронта рота россиян бросила свои позиции и бежала под ударами подразделений ВС Украины.

Видео прорыва линии обороны и бегства оккупантов опубликовал СтратКом ВСУ.

В российских телеграм-каналах сейчас царят панические настроения из-за активизации Сил обороны Украины на фронте. Особенно они тревожатся за Запорожское направление, где у ВСУ были серьезные успехи.

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