закрыть
9 июня 2023, пятница, 15:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Рота россиян бросила свои позиции и бежала под ударами ВСУ

3
  • 9.06.2023, 14:17
  • 6,538
Рота россиян бросила свои позиции и бежала под ударами ВСУ

Видеофакт.

В ходе контрнаступления украинской армии удалось прорвать позиции войск РФ на нескольких направлениях.

На одном из участков фронта рота россиян бросила свои позиции и бежала под ударами подразделений ВС Украины.

Видео прорыва линии обороны и бегства оккупантов опубликовал СтратКом ВСУ.

В российских телеграм-каналах сейчас царят панические настроения из-за активизации Сил обороны Украины на фронте. Особенно они тревожатся за Запорожское направление, где у ВСУ были серьезные успехи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Азаров и лапша
Азаров и лапша Ирина Халип
Заговор тракторов
Заговор тракторов Сергей Фурса
Такого еще не было в истории войн
Такого еще не было в истории войн Юрий Бутусов
Откат на миллион
Откат на миллион Артем Черников