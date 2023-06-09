Белорусам запретили останавливать авто на дороге Брест - граница Украины 1 9.06.2023, 19:55

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Что происходит?

На республиканской автотрассе Р17, которая имеет направление Брест - граница Украины, запретили остановку и стоянку транспорта, сообщил телеграм-канал УВД Брестского облисполкома.

Ограничения будет действовать в субботу, 10 июня, с 09.00 до 16.00 часов. Кроме того, ограничения касаются не всей трассы, а только определенного ее участка - с 19-го по 21-й километр автодороги.

- Остановка и стоянка транспортных средств по автодороге Р-17 будет запрещена в связи с открытием Брестского городского аэроклуба ДОСААФ, - прокомментировали в УВД.

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