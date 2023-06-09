ВСУ уничтожили российский «Солнцепек» на Запорожском направлении 9.06.2023, 23:07

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Удачно отработала САУ «Паладин».

Бойцы Вооруженных сил Украины в ходе боев на Запорожском направлении нанесли точный удар по российской тяжелой огнеметной системе ТОС-1А «Солнцепек», пишет dialog.ua.

Удар по вооружению противника наносился при помощи 155-мм самоходной гаубицы M109A6 «Паладин» американского производства.

Отметим, что M109A6 «Паладин» является усовершенствованием предыдущей версии М109. Самоходная гаубица оснащена автоматической системой управления огнем и имеет систему коллективной защиты от ядерной, баллистической, биологической и химической угроз. САУ способна на ходу получать огневое задание, вычислять данные для нанесения удара, занимать огневую позицию и непосредственно производить стрельбу.

Режим работы «выстрелить и скрыться» дает возможность экипажу уйти от контрбатарейного огня.

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