Белорусские сигареты на $1 миллион задержали в России

Белорусские сигареты на $1 миллион задержали в России6
- 1.07.2023, 9:14
- 2,646
Крупнейшую партию контрабанды перехватили в Смоленской области.
В Смоленской области России перехватили крупнейшую партию белорусских сигарет – 920 тысяч пачек.
Мобильная группа таможни и пограничники остановила две прибывшие из Беларуси фуры возле села Пригорское.
В автомобилях находилось 920 тысяч пачек белорусских сигарет (25 тонн) без сопроводительных документов. Их стоимость оценивается в более 100 млн российских рублей (1,1 млн долларов), сообщает Центральное таможенное управление ФТС РФ.