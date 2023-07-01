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Белорусские сигареты на $1 миллион задержали в России

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  • 1.07.2023, 9:14
  • 2,646
Белорусские сигареты на $1 миллион задержали в России

Крупнейшую партию контрабанды перехватили в Смоленской области.

В Смоленской области России перехватили крупнейшую партию белорусских сигарет – 920 тысяч пачек.

Мобильная группа таможни и пограничники остановила две прибывшие из Беларуси фуры возле села Пригорское.

В автомобилях находилось 920 тысяч пачек белорусских сигарет (25 тонн) без сопроводительных документов. Их стоимость оценивается в более 100 млн российских рублей (1,1 млн долларов), сообщает Центральное таможенное управление ФТС РФ.

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