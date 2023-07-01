Xiaomi выпустила новый «народный» смартфон дешевле $150 1 1.07.2023, 10:32

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Чем он хорош?

Компания Redmi, подразделение Xiaomi, расширила свою линейку смартфонов Redmi Note 12 новой моделью Note 12R. У производителя уже есть модель Note 12R Pro, но вопреки приставке Pro она слабее новинки, так как базируется на более старом чипе той же серии – Snapdragon 4 Gen 1, пишет unian.net.

Девайс получил три цветовых решения: черный, голубой и бежевый. Спереди – большой 6,79-дюймовый IPS-экран с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц.

За производительность отвечает однокристальная платформа Snapdragon 4 Gen 2, которая выполнена по 4-нм техпроцессу. У аппарата в арсенале 4/6/8 Гбайт ОЗУ типа LPDDR4X и 128/256 ГБ на накопителе. Для стабильной работы системы и гейминга на средних настройках – самое то.

Что касается фотовозможностей, то гаджет оборудован двойной основной камерой (50 и 2 Мп), которая выдает качественные фото и видео при достаточно освещении. Автономностью устройство обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

Из прочих особенностей – отдельный слот microSD, NFC-модуль, защита IP53 и 3.5-мм аудиоджек для наушников. Работает устройство под управлением MIUI 14, с Android 13 в качестве основы.

Продажи в Китае уже начались. Минимальная и максимальная версии Redmi Note 12R в модификациях 4/128 ГБ и 8/256 ГБ обойдутся в 1 тыс. и 1,8 тыс. юаней. О сроках выхода в Европе пока не сообщается.

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