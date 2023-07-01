СМИ: Путин в день мятежа Пригожина отдыхал на яхте Ковальчука 1 1.07.2023, 16:55

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Хозяин Кремля оторван от реальности.

Журналист и писатель Михаил Зыгарь утверждает, что президент России Владимир Путин во время мятежа основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина наблюдал в Петербурге за праздником выпускников «Алые паруса». Об этом Зыгарь сообщил в своей колонке для The New York Times.

По данным Зыгаря, 24 июня Путин с борта яхты своего друга, бизнесмена Юрия Ковальчука наблюдал за световым шоу, во время которого парусники, в том числе с алыми парусами, прошли по Неве.

«Ничто, даже вооруженное восстание, не удержало бы его (Путина) от любимой вечеринки», — заявил журналист. По его словам, Путин никогда не пропускает частные вечеринки, которые проходят в день «Алых парусов». Источники Зыгаря, близкие к окружению Владимира Путина, считают его приезд в Петербург «самым ярким свидетельством того, что президент оторван от реальности».

Как напоминает «Агентство», 24 июня два самолета специального летного отряда «Россия», которыми пользуется Путин, вылетели в направлении Тверской области, а после завершения мятежа Пригожина вернулись в Москву. Тогда же еще один самолет отряда «Россия», которым раньше пользовался глава МИД Сергей Лавров, улетел в Петербург, а затем также вернулся в Москву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил 24 июня ТАСС, что Путин «работает в Кремле».

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже.

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