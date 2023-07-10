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«Герасимова списали вчистую»

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  • 10.07.2023, 7:53
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«Герасимова списали вчистую»

Российский Telegram-канал пишет, что глава Генштаба РФ попал в опалу.

Популярный российский Telegram-канал BRIEF сообщает, что начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, пропавшего с радаров после бунта главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, списали вчистую.

«И дело не только в том, что его отставка входила в соглашение 24.06. Он вообще давно перестал вызывать позитивные эмоции у околокремлевской тусовки.

Владимир Соловьев во вскрытой украинцами переписке с Рогозиным высказывался по Герасимову без обидняков: «он точно не может и не хочет ничего решать». Но главным его проколом стал 23.06, когда он перепугался и отдал приказ вертолетам первым атаковать колону «вагнеров», начавшую движение к Ростову, где сидел он сам, и откуда он сбежал.

Так до сих пор остается не известным, была ли ракетная атака на лагеря ЧВК «Вагнер« 23.06. Кроме видео Пригожина, в котором увидели элементы постановки, фото и видео документального подтверждения так и не появилось, да теперь и не появится, видимо. А вот свидетели атаки с вертолетов вечером 23.06, в том числе во время прохода КПП, есть, и они просочились в сети и телегу. То есть огонь первым всё таки открыло Минобороны и конкретно Герасимов.

И вроде как эта команда была тогда же отменена Путиным. Но Панцири «Вагнера» уже начали сбивать вертушки и всё завертелось... Таким образом первый стрелочник, на которого в любом случае спишут все причины и последствия 24.06 (да и всей войны) - уже есть. И, судя по всему, информация о его отставке будет первой в череде грядущих перестановок в верхах», — пишет Telegram-канал.

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