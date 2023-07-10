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ВСУ закрывают «котел» под Бахмутом

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  • 10.07.2023, 8:37
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ВСУ закрывают «котел» под Бахмутом

Украинские защитники почти в Берховке и на окраине Клещеевки.

Накануне командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский рассказал об успехах ВСУ именно на Бахмутском участке фронта. Российские военкоры заявляют, что украинские защитники находятся к западу от Андреевки, но пока не взяли под свой контроль господствующую высоту, пишет «Диалог».

Сегодня, 10 июля, аналитики из Института изучения войны и «Бахмутский Демон» озвучили ход боев на Бахмутском направлении. «Бахмутский Демон» утверждает, что в ходе вчерашних боев украинские защитники практически в Берховке, а также ведут бои на окраине Клещеевки. Ряд российских военных блогеров уверяет, что ситуация в Клещеевке под полным контролем ВС РФ.

Другие не так радужные в своих заявлениях. Более того, все сходятся во мнении, что этот населенный пункт является жизненно важным для армии Путина, чтобы удерживать Бахмут. Некоторые росСМИ заявляют, что 72-я бригада ВС РФ «неадекватно» обороняется в районе Клещеевки. Именно поэтому им на помощь бросили подразделения 106-й десантной дивизии. Еще в мае оккупанты из 72-й мотострелковой бригады бежали с поля боя в районе Бахмута, оставив свои позиции. В районе Берховки ВСУ противостоят силы 98-й десантной дивизии ВС РФ. Российские военкоры заявляют, что 9 июля армия Путина провела неудачную наземную атаку в попытке оттеснить ВСУ от Берховки. Идут бои и на линии Авдеевка — Донецк.

Вчера кадры с геолокацией показали незначительное продвижение армии Путина к юго-западу от Веселого. В МО РФ завили, что российской армии удалось сдержать атаки ВСУ в районе Опытного, Северного и Первомайского.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что россияне фактически в ловушке в Бахмуте.

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